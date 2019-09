Thu hồi khẩn cấp thuốc chống dị ứng do không đạt chất lượng

Cụ thể, thuốc viên nén Sebemin (Betamethason 0,25mg và d-Chlorpheniramin maleat 2mg), Số ĐK: VN-14320-11, Số lô: SDM1711, Ngày SX: 24/20/2017, HD: 23/10/2020, do Công ty Crown Pharm. Co Ltd (Korea) sản xuất, Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 (Phytopharma) nhập khẩu bị buộc đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn bộ lô thuốc vì lý do thuốc không đạt chỉ tiêu hàm lượng betamethasone (chất làm giảm phản ứng phòng vệ tự nhiên của cơ thể và các triệu chứng như sưng tấy và dị ứng- PV) và vi phạm chất lượng mức độ 2.Mẫu thuốc do Viện Kiểm nghiệm thuốc Thành phố Hồ Chí Minh lấy tại Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Kon Tum.Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 (Phytopharma) phối hợp cùng nhà cung cấp và phân phối thuốc thu hồi toàn bộ thuốc viên nén Sebemin không đáp ứng quy định; báo cáo tình hình nhập khẩu, phân phối lô thuốc về Cục Quản lý Dược trong thời hạn 18 ngày kể từ ngày ký công văn.