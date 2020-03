Thu hồi thuốc Alsoben trị viêm loét dạ dày tá tràng không đạt chất lượng Your browser does not support the audio tag. BÁO NÓI TIỀN PHONG

TPO - Toàn bộ lô thuốc Alsoben (misoprostol 200mcg), SĐK: VN-8946-09, số lô: 190020, Ngày SX: 14/03/2019, HD: 13/03/2022 do Công ty Unimed Pharmaceuticals Inc. Korea sản xuất. Công ty TNHH Sinh dược phẩm Hera nhập khẩu bị thu hồi do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.