Thực phẩm ăn nhiều hại gan thận khủng khiếp, không phải ai cũng biết

Nếu bạn nghi ngờ mình đang mắc các vấn đề về thận, một chế độ ăn đủ dinh dưỡng và hợp lý là cực kỳ cần thiết để giữ sức khỏe. Điều này đồng nghĩa với việc bạn nên hạn chế tiêu thụ một số loại thực phẩm như chuối, bởi chúng chứa hàm lượng kali rất cao, có thể gây hại cho những người có thận đang hoạt động kém. Ảnh minh họa: Internet

Ăn quá nhiều đường không chỉ có hại cho răng mà còn gây hại cho gan của bạn. Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù các sản phẩm từ sữa chứa rất nhiều vitamin và chất dinh dưỡng, nhưng tiêu thụ quá nhiều sữa, sữa chua và phô mai lại hại nhiều hơn lợi. Điều này xuất phát từ việc lượng phốt pho cao có trong sữa sẽ gây ra nhiều áp lực cho thận của bạn. Ảnh minh họa: Internet

n quá nhiều thịt có thể gây ra các vấn đề về thận bởi protein động vật rất khó chuyển hóa, khiến việc loại bỏ các chất thải trở thành gánh nặng cho thận. Một chế độ ăn có quá nhiều protein cũng có thể hình thành sỏi thận. Bởi thịt chứa lượng purin cao kích thích sản xuất axit uric, một trong những nguyên nhân phổ biến gây sỏi thận. Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù bơ cực kỳ phổ biến và được ca ngợi rất nhiều bởi tính chất dinh dưỡng đa dạng, nhưng nếu ăn quá nhiều bơ có thể gây nguy hiểm cho thận của bạn, đặc biệt là những người đã bị bệnh thận trước đó. Lý do xuất phát từ việc loại trái cây này chứa hàm lượng kali quá cao.Cơ thể chúng ta rất cần loại chất khoáng này, nhưng quá nhiều kali trong máu có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng như chuột rút cơ bắp và nhịp tim không đều. Một chế độ ăn uống lành mạnh chỉ nên bao gồm tối đa 2300 mg natri mỗi ngày, tương đương một muỗng cà phê muối. Nếu bạn ăn quá nhiều muối, thận của bạn sẽ phải làm việc cật lực hơn để loại bỏ lượng natri dư thừa, do đó chúng sẽ bắt đầu giữ nước – điều này có thể dẫn đến huyết áp cao.Để giữ cho thận khỏe mạnh, bạn có thể nêm thêm các loại gia vị và thảo mộc khác, thay vì lạm dụng muối. Bạn cũng nên giảm tiêu thụ các loại thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn như soup và rau đóng hộp, pizza đông lạnh, salad trộn, bởi chúng thường chứa rất nhiều muối.Ăn quá nhiều đường không chỉ có hại cho răng mà còn gây hại cho gan của bạn.Tại gan, fructose sẽ được chuyển hóa và một phần tạo thành các giọt chất béo. Vì vậy, việc sử dụng quá nhiều đường tinh luyện và si-rô hàm lượng fructose cao sẽ gây tích tụ chất béo, dẫn đến các bệnh lý về gan. Một số nghiên cứu cho thấy đường có thể gây hại cho gan tương đương với rượu, ngay cả khi bạn không bị thừa cân. Do đó cần hạn chế các thực phẩm nhiều đường như bánh ngọt, kẹo ngọt.Măng là thực phẩm được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, một số loại măng, đặc biệt là măng tươi có thể gây ngộ độc, thậm chí dẫn đến tử vong.Trong măng tươi có hàm lượng cyanide rất cao, khoảng 230mg trong 1kg măng củ.Khi ăn phải măng có chứa nhiều cyanide, dưới tác động của các enzym đường tiêu hóa, cyanide biến thành axít cyanhydric (HCN), là một chất cực độc với cơ thể, gây hại cho gan.Một nghiên cứu được Bộ Nông nghiệp Mỹ thực hiện tại ĐH Tuffs cho thấy những loại trái cây rất giàu chất kháng ôxy hóa như mận, trái mâm xôi, dâu tây, cam, bưởi ruột đỏ, chuối, táo, lê...Các chất chống ôxy hóa giúp bảo vệ gan bình yên vô sự trước tứ bề độc chất và các gốc tự do. Riêng táo tây (apples) chứa thêm pectin có chức năng "tóm" những kim loại nặng (nhất là trong ruột) để "áp giải" chúng ra ngoài, xem như gánh vác một phần trách nhiệm nặng nề của gan.Do đó, cần tránh lạm dụng những trái cây giàu chất kháng ôxy hóa để cho gan khỏe mạnh nhé.Ăn đồ nướng rán là thói quen phổ biến của nhiều người. Ăn đồ nướng rán tẩm cả chất đường cho có chất ngọt và nướng già để giòn tan gây ra hoạt chất gây ung thư (nướng rán ở nhiệt độ cao). Nó không tốt cho gan bởi chất độc phải qua gan xử lý, gan hoạt động nhiều hơn, gây nóng trong người như nổi mụn, táo bón,...Thường là nướng đồ mỡ, giàu chất đạm, khi chuyển hóa đều cần nước, bởi cơ thể 55-70% là nước. Nếu không uống đủ nước sẽ gây mệt mỏi cho cơ quan chuyển hóa, làm cho quá trình chuyển hóa không bình thường, khiến cho gốc tự do tấn công tế bào, có thể gây nổi mụn, ngứa, hen, ảnh hưởng tới hệ tim mạch, hệ hô hấp xảy ra trong quá trình chuyển hóa không bình thường, gốc tự do. Một người trưởng thành khỏe mạnh cần hấp thụ 3500 – 4700 mg kali mỗi ngày từ các loại thực phẩm, và một quả chuối bình thường (150g) đã chứa 537 mg kali. Nhưng nếu bạn đang mắc các bệnh về thận, lượng kali tiêu thụ cần phải thấp hơn bởi cơ thể bạn không thể lọc được hàm lượng vượt cao quá mức, điều này có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Nhiều nghiên cứu cho thấy những người uống nhiều nước ngọt dễ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu hơn những người ít sử dụng. Các nghiên cứu này không chứng minh được nước ngọt là nguyên nhân chính gây ra bệnh, nhưng nếu hạn chế uống soda mỗi ngày sẽ có lợi cho bạn trong việc chuyển sang một loại thức uống mới tốt hơn cho sức khỏe.Bạn đang bị đau lưng, đau đầu hoặc đang bị cảm lạnh phải dùng thuốc, hãy đảm bảo rằng bạn uống đúng thuốc và đúng liều lượng! Nếu vì một nguyên nhân nào đó mà bạn phải uống cả thuốc cảm và thuốc trị đau đầu, và cả hai đều chứa acetaminophen, điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến gan. Hãy luôn kiểm tra liều lượng thuốc sử dụng trong ngày phù hợp với tình trạng bệnh điều này sẽ giúp tự bảo vệ sức khỏe của mình.

Hòa Thuận (tổng hợp)