Thực phẩm cực hại đừng ăn khi bị đau đầu

Cách đối phó với đau đầu sau khi ăn



Uống một viên thuốc có thể tạm thời giảm đau, nhưng bạn sẽ cần phải tìm hiểu một chút để biết được căn nguyên của tình trạng đau đầu sau khi ăn và cho nó một sự khởi đầu tốt. Bất cứ khi nào cơn đau đầu xảy ra, hãy ghi lại các triệu chứng và những gì bạn đã ăn và nhớ loại bỏ thực phẩm nghi ngờ gây đau đầu ra để xem liệu cơn đau đầu có được cải thiện hay không. Và nếu chúng không biến mất hoặc tệ hơn, hãy cho bác sĩ biết. Bác sĩ có thể giúp bạn xác định thủ phạm và có biện pháp giảm nhẹ.

Nho có chứa một chất gọi là tyramine, một acid amin tự nhiên hình thành từ sự phân hủy của protein trong thực phẩm. Tyramine có thể gây ra tăng huyết áp và có thể gây ra đau đầu ở một số người.Coumarin - chất hóa học tự nhiên có trong bánh mì men - có thể kích thích gây đau nửa đầu. Hãy cẩn thận khi hấp thu men nếu bạn bị đau đầu, vì nó chứa các amin không có lợi cho bạn trong lúc này.Một số nghiên cứu thấy có mối liên quan giữa đau nửa đầu và trái cây họ cam quýt. Những loại trái cây có múi có chứa chất phenylethylamine gây lên tình trạng đau đầu.Bạn không nên ăn các loại thịt chế biến như xúc xích, thịt xông khói, giăm bông,… khi bạn bị đau đầu. Chúng thường có chất bảo quản và chứa nitrat, gây ra đau đầu. Thông thường, đau đầu là do nitrat trong máu cao, vì vậy nếu hấp thu nhiều hơn sẽ làm cho tình trạng đau đầu của bạn tồi tệ hơn.Rượu vang, nhất là rượu vang đỏ, bị xem là một trong những tác nhân gây đau nửa đầu. Theo một tổng kết của các nhà nghiên cứu Brazil, các bệnh nhân đau nửa đầu cho biết rượu có lẽ đóng vai trò trong 30% số lần đau đầu trở lên.Lý do vẫn còn đang bị tranh cãi, những một số chuyên gia tin rằng có những chất trong rượu vang, như các tannin và flavonoid, là thủ phạm.Một nghiên cứu năm 2014 gợi ý rằng rượu vang đỏ chứa lượng tannin cao - ví dụ như vang cabernet sauvignon - thậm chí còn dễ khởi động cơn đau nửa đầu hơn.Ngoài ra, đồ uống có cồn còn gây mất nước, cũng có thể góp phần gây đau nửa đầu.Nếu bạn dễ bị đau nửa đầu, thì có lẽ cần xem lại lượng ca phê hoặc sô đa mỗi ngày: Quá nhiều những thứ này có thể gây đau nửa đầu, có lẽ là vì cafein tác dụng lên một số thụ thể trong não có liên quan với đau nửa đầu, theo một tổng kết năm 2009. Hạn chế đồ uống có cafein ở mức 240 - 360ml/ngày.Nhưng có một nghịch lý: vì cafein có tác dụng giảm đau, nên việc uống một lượng nhỏ chất này trong cơn đau có thể thực sự làm giảm nhanh chóng cơn đau “chết người” - miễn là ngay từ đầu bạn đừng lạm dụng nó.Gorgonzola. Camembert. Cheddar. Các loại pho mai già được yêu thích vì hương vị đậm đà và kết cấu phong phú - cũng bị coi là thủ phạm gây đau nửa đầu.Các chuyên gia chưa biết chắc cụ thể là loại nào là thủ phạm đích thực, nhưng nghiên cứu gợi ý rằng pho mai già có thể chứa nhóm chất có tên là tyramin, có thể tương tác với các chất dẫn truyền thần kinh trong cơ thể và dẫn tới đau nửa đầu.Sôcôla chứa chất phenylethylamine. Chấy này khiến mạch máu co lại và giãn ra, sau đó gây đau đầu. Vì vậy, nếu bạn bị đau đầu thì không nên ăn sôcôla.Những thực phẩm lạnh thường không tốt cho chứng đau đầu. Do đó, khi ăn nhiều kem sẽ gây ra hiệu ứng không tốt lên hệ thần kinhMột số loại trái cây khô như nho khô và quả sung có thể gây ra đau đầu. Do đó, bạn nên cẩn thận trong việc tiêu thụ những thực phẩm sấy khô này.Chất tạo ngọt nhân tạo này cũng bị nghi gây đau nửa đầu ở một số người. Dựa trên các nghiên cứu đối chứng được tiến hành cẩn thận, ác bác sĩ thường khuyên bệnh nhân đau nửa đầu cắt giảm loại đường này trong chế độ ăn. Chất tạo ngọt ít calo này có thể có mặt trong thực phẩm và đồ uống đóng gói sẵn, bao gồm sô đa ăn kiêng, ngũ cốc ăn sáng, bánh ngọt, thạch rau câu và v.v….Đậu xanh, đậu Hà Lan và đậu lăng cũng bị nghi là những tác nhân gây đau nửa đầu , mặc dù chúng ít gặp hơn rượu và caffein.

Hòa Thuận (tổng hợp)