Thực phẩm cực kỳ tốt cho tim bán đầy chợ giá 'rẻ như bèo'

Có các chất chống ôxy hóa mạnh mẽ. Một nghiên cứu đặc biệt từ các nhà nghiên cứu tại Harvard (Hoa Kỳ) cho thấy, tiêu thụ socola đen có thể mang lại lợi ích cho tim . Điều quan trọng là nên tiêu thụ loại socola đen có hàm lượng ca cao 70% trở lên.Đậu có các chất chống ôxy hóa cùng với protein và chứa ít hoặc không có chất béo và cholesterol. Đậu có thể dễ dàng được thêm vào các món ăn khác hoặc ăn một mình.Ngoài hàm lượng chất chống ôxy hóa cao, nho khô cũng được biết đến như là chất làm tăng năng lượng. Thật thú vị, nho khô chứa nhiều chất chống ôxy hóa hơn quả nho thường, vì vậy, bạn có thể mang theo một gói nho khô tiện dụng ở bất cứ nơi nào bạn đi để thêm năng lượng và tăng cường chống ôxy hóa cho cơ thể.Dưa hấu là một loại trái cây rất phổ biến, nó có chứa rất nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa. Bên cạnh đó, dưa hấu còn chứa rất nhiều lycopen, giúp làm giảm nguy cơ mắc tim mạch và ung thư. Loại trái cây này cũng cung cấp citrulline, giúp cải thiện mạch máu và rất tốt cho người bị rối loạn cương dương và tiểu đường.Chúng ta đều biết sữa chua có rất nhiều tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, trong đó có tim mạch. Sữa chua sẽ giúp bạn phòng ngừa bệnh viêm nha chu, do đó sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim Trong sữa chua ít chất béo còn có nhiều chất chống oxy hóa mạnh, vitamin, chất xơ và các chất probiotic tốt cho đường tiêu hóa. Vì vậy, không có gì lạ khi nói sữa chua là một trong những loại thực phẩm có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe.Cà chua là một trong những loại thực phẩm tốt cho tim mạch do có chứa vitamin C và lycopen. Vitamin C có vai trò như một chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ các tế bào không bị tổn thương. Cà chua giúp làm oxy hóa LDL (cholesterol “xấu”), ngăn ngừa tình trạng viêm trong cơ thể, kiểm soát huyết áp và giảm thiểu nguy cơ bị đột quỵ. Vì vậy, bạn hãy thêm cà chua vào thực đơn hàng ngày để có một trái tim khỏe mạnh nhé.Theo một chuyên gia, bơ có chứa nhiều chất béo không bão hòa dạng đơn và kali giúp kiểm soát hiệu quả huyết áp. Ngoài ra, bơ còn có nhiều vitamin C, chất xơ và carotenoid, có công dụng hỗ trợ điều trị bệnh tim mạch.Bơ cũng có vai trò giúp hấp thụ các chất oxy hóa khác khi ăn cùng các loại rau quả như rau chân vịt hoặc cà rốt.Rất nhiều nghiên cứu đã đưa ra các đặc tính chống ung thư của bông cải xanh. Bông cải xanh cung cấp các chất dinh dưỡng khác cũng như hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Vấn đề là, bông cải xanh bị mất một số chất dinh dưỡng của nó trong quá trình nấu chín, vì vậy hãy ăn tươi hoặc hấp bông cải xanh để tối đa hóa các lợi ích.Cải xoăn chứa ít calo, nhưng lại có nhiều chất dinh dưỡng, vitamin K, A và C cũng như folate, mangan, canxi và chất xơ. Những chất dinh dưỡng này giúp cho máu đông bình thường, do đó ngăn ngừa động mạch bị hóa vôi và thậm chí bảo vệ xương khỏi bị gãy.Bên cạnh đó, cải xoăn còn kết hợp với axit mật trong đường tiêu hóa, giúp làm giảm cholesterol trong cơ thể, do đó sẽ bảo vệ tim luôn khỏe mạnh.Được biết đến với nhiều tác dụng sức khỏe, quả óc chó còn giúp thúc đẩy các hoạt động của tim nhờ có axit béo omega-3 và các chất oxy hóa. Theo các chuyên gia, tiêu thụ khoảng 57g quả óc chó mỗi ngày sẽ giúp cải thiện mạch máu ở những người bị tiểu đường và giúp họ giảm nguy cơ mắc bệnh tim.Đậu Hà Lan có rất nhiều chất xơ, giúp duy trì cân nặng – một trong những yếu tố giúp tim luôn khỏe mạnh . Đậu Hà Lan có rất ít calo, nhưng nhiều chất dinh dưỡng, chất xơ và protein.

Hòa Thuận (tổng hợp)