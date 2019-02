Thực phẩm cực tốt cho nam giới bị hiếm muộn

Giá đậu xào thập cẩm: giá đậu xanh 200g, rau hẹ 100g, hành tây 20g, tôm nõn 50g gia vị vừa đủ xào ăn tuần vài lần. Ảnh minh hoạ: Internet

Theo y học cổ truyền, nam giới hiếm muộn phần nhiều do số lượng chất lượng tinh trùng không đủ, nguyên nhân có liên quan đến thận khí, thận tinh, suy giảm. Dưới đây là những món ăn có tác dụng bổ thận, tráng dương, sinh tinh, ích tủy giúp khắc phục hiếm muộn nam.giá đậu xanh 200g, rau hẹ 100g, hành tây 20g, tôm nõn 50g gia vị vừa đủ xào ăn tuần vài lần.chim sẻ 5 con làm sạch, gạo mới 100g, đậu xanh100g, rau mùi 20g, giá đậu gia vị hành tiêu mắm muối vừa đủ nấu cháo ăn.(hoa thiên lý): hoa lý 100g, tôm tươi 100g bóc vỏ, rau hẹ 40g, dầu hào gia vị vừa đủ xào ăn.hải sâm 200g làm sạch thái lát, tômsú 100g bóc vỏ, mực 40g, nấm hương 20g, cơm cháy 100g,nước cốt gừng 1 muỗng thêm gia vị dầu hào nước vừa đủ nấu chín múc ra tô cho cơm cháy vào ăn.tinh hoàn gà trống 100g, rau hẹ 50g, nấm đông cô 20g, hành tây 20g, cà rốt 20g, dầu hào, gia vị mắm muối bột nêm vừa đủ, xào ăn.tinh hoàn dê 1 cái, nhục thung dung 30g, câu kỷ tử 20g gia vị hành gừng mắm muối vừa đủ hầm ăn.thịt dê 100g, cà rốt 50g, hành tây 50g, gừng, hành gia vị hầm ăn.thịt bào ngư 100g, rau ngót 150g thêm gia vị nấu canh ăn…gà trống 1 con, kỷ tử 20g, hoàng tinh 20g. Gà làm thịt, moi ruột, rửa sạch, cho 2 vị thuốc vào hầm nhừ để ăn. Món ăn bài thuốc này thích hợp với bệnh nhân vô sinh có các triệu chứng: thắt lưng, đầu gối mỏi nhừ, miệng khô, hoa mắt, chóng mặt.đuôi lợn 50g, đỗ trọng 20g, ba kích, tục đoạn 20g, nhục thung dung 20g, đậu đen 30g, gia vị vừa đủ. Đuôi lợn rửa sạch đem hầm với các vị thuốc trên, nêm gia vị vừa dùng. Dùng liên tục 7 - 10 ngày. Công dụng: bổ thận, sinh tinh.Cách làm: Móng giò heo làm sạch, chẻ nhỏ, cho vào nồi, thêm nước, hành và gia vị. Đun sôi, giữ nhỏ lửa cho đến khi chín nhừ. Nêm gia vị vừa ăn. Dùng ăn vào lúc đói bụng. Một tuần ăn 2-3 lần.Móng giò heo có tác dụng tư âm dưỡng huyết, hành có tác dụng thông tinh quan. Hai thứ phối hợp với nhau làm cho món ăn có tác dụng bổ trợ cho việc chữa trị vô sinh do thận âm, âm huyết suy hư.Nguyên liệu: cá mực (mặc ngư) 1 con, đào nhân 6g, gia vị các loại.Cách làm: Cá mực làm sạch, đào nhân rửa sạch. Cho hai thứ vào nồi, nấu với lượng nước vừa đủ. Khi mực chín thì nêm gia vị vừa ăn để làm món canh. Dùng ăn trong bữa cơm. Một tuần ăn 2-3 lần. Cá mực có tác dụng thông huyết, đi vào kinh can, phối hợp với đào nhân nên tác dụng thông ứ huyết càng mạnh, tốt cho nam giới hiếm muộn do huyết ứ gây nên.Nguyên liệu: thịt thỏ 250g, kim anh tử 30g, nữ trinh tử 20g, thỏ ty tử 20g (3 loại hạt này bọc trong túi vải), gừng tươi 15g, đại táo 5 quả, gia vị các loại.Cách làm: Thịt thỏ bỏ mỡ, xắt lát, gừng tươi giã nát, rửa sạch, tất cả cho vào nồi hầm 1-2 giờ, nêm gia vị, chia ăn vài lần trong ngày. Món ăn này có tác dụng tư bổ thận âm, cố tinh, thích hợp cho các trường hợp vô sinh nam, đồng thời dễ xuất tinh, di tinh.hải sâm 100g ngâm cho nở, măng 20g, nấm hương 5g, dầu thực vật, rượu, bột ngọt, hành băm, gừng băm, muối, tiêu bột vừa đủ. Hải sâm thái từng thỏi, măng xé nhỏ, phi hành, gừng cho thơm, đổ vào nước dùng, cho tiếp hải sâm, nấm, măng, gia vị đun tới sôi, rắc tiêu bột là được. Ăn kèm trong bữa cơm. Công dụng bổ thận tráng dương ích khí, tăng số lượng, chất lượng tinh trùng.250g, tiên mao, tiên linh tì mỗi thứ 15g, nấu chín nhừ để ăn giúp sinh tinh.100g, gạo tẻ 50g. Thịt rửa sạch thái nhỏ, cho vào nấu cháo với gạo tẻ để ăn. Món ăn này dành cho những bệnh nhân thắt lưng mỏi nhừ, ít tinh trùng.250g, rau hẹ 100g. Cho tôm đã rửa sạch vào rán, sau đó cho hẹ vào xào chín để ăn. Thích hợp với bệnh nhân vô sinh nói chung.100g, rau chân vịt 50g đem xào chín để ăn. Thích hợp với bệnh nhân tinh trùng ít hoặc sức hoạt động của tinh trùng yếu.4 quả, đánh lẫn với thịt của 5 quả long nhãn, nấu chín lên ăn, mỗi ngày 3 lần. Thích hợp với các bệnh nhân vô sinh nói chung.25g, dương khởi thạch (một loại khoáng chất) 25g, bột hạt dẻ 25g, gạo tẻ 100g. Nấu dương khởi thạch lấy nước, dùng nước đó nấu cháo với dương vật bò để ăn, ngày 2 lần. Thích hợp với bệnh nhân liệt dương, không xuất tinh, tinh trùng ít và yếu.

Quảng An (tổng hợp)