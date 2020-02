Thực phẩm cực tốt, nâng cao sức đề kháng cho phổi chống dịch bệnh

Nho rất giàu chất flavonoid và chất chống oxy hóa duy trì sức khỏe tốt cho phổi. Chúng cũng rất giàu khoáng chất và vitamin ngăn ngừa nhiều bệnh liên quan tới phổi. Ăn nho thường xuyên sẽ giúp phổi được làm sạch và giải độc tố. Ảnh minh họa: Internet

Theo một số nghiên cứu cho biết, mật ong có rất nhiều lợi ích đối với những bệnh nhân tim mạch. Bên cạnh đó, chúng còn có khả năng cải thiện, bảo vệ chức năng của gan. Song, mật ong con có nhiệm vụ tái tạo tế bào gan, ức chế đối với quá trình hình thành gan nhiễm mỡ. Đặc biệt hơn hết, loại thực phẩm này còn có vai trò rất quan trọng trong việc nuôi dưỡng phổi. Mặt khác, mật ong ngăn ngừa không cho các loại vi khuẩn hay virut có cơ hội tấn công và làm tổn thương phổi.Thực phẩm này chứa flavonoid kích thích sản xuất glutathione, giúp loại bỏ độc tố và các chất gây ung thư, nhằm giúp phổi hoạt động tốt hơn. Một nghiên cứu cho thấy những người ăn 3 tép tỏi sống với tần suất hai lần/tuần ít có nguy cơ mắc ung thư phổi hơn.Gừng có đặc tính kháng viêm có thể làm giảm viêm trong cơ thể, giải độc phổi và thúc đẩy việc loại bỏ các chất ô nhiễm từ phổi. Gia vị này cũng làm giảm tắc nghẽn và cải thiện lưu thông đến phổi, do đó tăng cường sức khỏe phổi.Loại rau họ cải này chứa nhiều vitamin C, folate, carotenoids và phytochemical chống lại các yếu tố gây hại trong phổi . Súp lơ có một hợp chất hoạt tính gọi là L-sulforaphane, giúp các tế bào chuyển sang các gen chống viêm để ngăn ngừa các bệnh hô hấp.Nhờ chứa chất chống oxy hóa, trà xanh giúp làm dịu cơ thể, giảm viêm và chữa bệnh tốt hơn. Chất chống oxy hóa trong trà xanh hoạt động như một thuốc kháng histamin tự nhiên, làm chậm sự giải phóng histamine gây ra các triệu chứng dị ứng.Táo là loại trái cây tốt cho phổi, chứa nhiều chất dinh dưỡng, flavonoid, chất chống oxy hóa và nhiều vitamin. Ăn táo giúp ngăn chặn các bệnh về phổi, đặc biệt là ung thư phổi.Lựu bảo vệ phổi của bạn khỏi nguy cơ ung thư bởi chúng giàu chất chống oxy hóa, giúp loại bỏ các chất độc hại và tăng cường cung cấp máu tới phổi.Nho rất giàu chất flavonoid và chất chống oxy hóa duy trì sức khỏe tốt cho phổi. Chúng cũng rất giàu khoáng chất và vitamin ngăn ngừa nhiều bệnh liên quan tới phổi. Ăn nho thường xuyên sẽ giúp phổi được làm sạch và giải độc tố.Bạn có biết cà phê cũng có thể giúp giảm bớt các triệu chứng hen suyễn không?Caffeine hoạt động như một thuốc giãn phế quản, mở ra những đường khí quản bị đóng chặt và làm giảm căng thẳng hô hấp. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống một tách cà phê vào buổi sáng sẽ cải thiện hệ hô hấp và chức năng phổi Các loại hạt như hạt bí ngô, hạt lanh và hạt hướng dương được xem là siêu thực phẩm cho phổi vì cung cấp cho cơ thể nhiều magiê, một khoáng chất thiết yếu và cực tốt cho những người mắc bệnh hen suyễn.Magiê hỗ trợ các cơ trong đường hô hấp thư giãn và giảm viêm, do đó cải thiện hô hấp.Đu đủ, bí ngô và cam chứa nhiều chất chống oxy hóa thân thiện với phổi như vitamin C, có khả năng chống nhiễm trùng và giảm viêm.Bạn nên tăng cường ăn các loại thực phẩm ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, quinoa và lúa mì.Nhưng bạn cũng nên hạn chế tiêu thụ các thực phẩm giàu carbohydrates đơn giản như bánh nướng xốp, mì ống, gạo, bánh mì trắng... vì chúng làm tăng sản xuất carbon dioxide và gây căng thẳng hơn cho phổi.Cá hồi chứa nhiều axit béo omega 3 giúp giảm viêm trong phổi và cũng có thể chống lại vi khuẩn ở những người bị bệnh phổi. Ngoài cá hồi, bạn có thể ăn cá thu, cá mòi và cá trích, những thực phẩm cũng rất tốt cho phổi.