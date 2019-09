Thực phẩm 'đại kỵ' với người bị cao huyết áp

Nếu người cao huyết áp ăn nhiều các món ăn được chế biến từ các loại mỡ, thịt động vật có màu đỏ sẽ dẫn đến dư thừa cholesterol. Lượng cholesterol dư thừa sẽ tích tụ ở thành mạch máu và màng tế bào gây ra những mảng xơ vữa ở động mạch, dẫn đến bệnh tim mạch, đột quỵ, mỡ máu, gout. Ảnh minh họa: Internet

Rau quả đóng hộp, đặc biệt là đậu, có nhiều natri vì nó được sử dụng chất bảo quản, điều này không có lợi cho người bị cao huyết áp. Đậu bạn mua khô và sau đó ngâm và nấu thực sự là một lựa chọn bữa ăn rất lành mạnh do chất đạm, chất xơ và chất dinh dưỡng chống viêm của chúng. Thêm đậu vào bữa ăn của bạn có thể giúp giữ cho lượng đường trong máu của bạn ổn định. Nếu bạn phải ăn đậu đóng hộp, bạn có thể loại bỏ tới 41% hàm lượng natri bằng cách rửa chúng trước khi nấu ăn.Bạn đã bao giờ nhận thấy hương vị cà chua trồng tại nhà khác với hương vị bạn mua ở cửa hàng chưa? Đó là vì cà chua được trồng trên quy mô lớn thường được phun bón để chúng chắc hơn làm sao không bị nhũn, nẫu trong suốt quá trình hái, vận chuyển và xếp chồng lên kệ. Điều này cũng làm cho cà chua trở nên nhạt nhẽo và mất đi hương vị.Đó là lý do tại sao các sản phẩm cà chua đóng hộp và đóng hộp cần quá nhiều natri để làm cho nước sốt cà chua ngon miệng. Làm thực phẩm và gia vị cà chua tại nhà với cà chua chất lượng sẽ khiến bạn có thể thưởng thức hương vị thơm ngon với một phần nhỏ muối.Các loại thịt đóng gói bao gồm xúc xích, thịt xông khói, xúc xích đều dựa vào natri để bảo quản sản phẩm trong một thời gian dài. Vì vậy, bạn không chỉ nhận được thức ăn chứa muối và chất bảo quản, bạn đang hy sinh những lợi ích sức khỏe của việc ăn thực phẩm tươi sống. Thịt đỏ được coi là nguy hiểm hơn đối với sức khỏe hơn thịt trắng, nhưng ngay cả thịt gà và gà tây đóng gói cũng có quá nhiều natri. Thay vào đó, hãy mua thịt tươi từ chợ về tự chế biến.Uống rượu khiến cho tim đập nhanh, mạch máu co lại, huyết áp tăng và làm cho muối canxi cholesterol đọng lại ở thành mạch, tạo ra xơ cứng động mạch. Nếu uống rượu lâu ngày càng dễ dẫn đến xơ cứng động mạch nhanh hơn và huyết áp tăng cao. Vì vậy, người bị cao huyết áp nên tránh uống rượu.Người bị huyết áp cao nên tránh uống trà đặc, nhất là hồng trà đặc vì nó có nhiều chất kiềm, có thể làm cho đại não hưng phấn, bất an, mất ngủ, tim đập loạn nhịp, huyết áp tăng cao. Trái lại, uống chè xanh lại có lợi cho việc điều trị bệnh cao huyết áp.Thịt chó có lượng đạm cao, nhiều cholesterol, ky với người cao huyết áp. Theo Đông y, thịt chó ôn thận, trợ dương, làm tăng sự âm suy dương thịnh, dẫn tới cao huyết áp.Thức ăn mặn chứa nhiều muối. Và trong muối ăn có natri làm tiết ra nhiều dịch tế bào, dẫn đến tim đập nhanh, huyết áp cao. Do vậy, huyết áp cao nên kiêng ăn mặn.Thực phẩm cay và tinh làm cho việc đi ngoài khó khăn, dẫn đến táo bón. Người bệnh huyết áp cao lúc đi ngoài bị táo bón sẽ làm cho huyết áp tăng thêm, có nguy cơ dẫn đến xuất huyết não. Vì vậy, cần tránh ăn thực phẩm cay và tinh.Người bị huyết áp cao kỵ dùng phủ tạng động vật (như gan, tim, bầu dục…) vì trong quá trình trao đổi, chất này sinh ra độc tố làm huyết áp bất ổn. Với người cao huyết áp, chế độ ăn hàng ngày nên chọn các loại tôm, cá và các loại rau quả tươi.Caffeine trong cà phê gây co thắt các mạch máu, làm tăng áp huyết của bạn.Toàn bộ sữa rất giàu chất béo, đặc biệt là sữa bò và dê. Điều này được biết là làm tăng huyết áp. Vì vậy, tốt nhất là nếu bạn hạn chế uống sữa béo.Đây là những loại thức ăn có nguy cơ làm tăng cholesterol. Nếu người cao huyết áp ăn nhiều các món ăn được chế biến từ những loại thực phẩm này sẽ dẫn đến dư thừa cholesterol. Lượng cholesterol dư thừa sẽ tích tụ ở thành mạch máu và màng tế bào gây ra những mảng xơ vữa ở động mạch, dẫn đến bệnh tim mạch, đột quỵ, mỡ máu, gout.Pho mát thường được cho thêm muối để cho nó có mùi vị đậm đà. Những người cao huyết áp nên tránh ăn pho mát vị mặn.Đường là nguyên nhân gây tăng cân, béo phì. Vì thế, trong chế độ ăn uống, người cao huyết áp nên hạn chế các sản phẩm chứa nhiều đường. Khi người cao huyết áp ăn nhiều thực phẩm có đường sẽ làm tăng đáng kể huyết áp tâm thu (6,9 mmHg) và huyết áp tâm trương (5,6 mmHg).Thịt gà chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, ăn nhiều sẽ khiến cho cholesterol và huyết áp tăng cao. Do đó, không nên cho rằng thịt gà là thứ bổ dưỡng cho mọi người bệnh, nhất là người cao huyết áp. Người cao huyết áp ăn nhiều thịt gà sẽ làm cho bệnh nặng hơn.