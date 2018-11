Thực phẩm 'đánh bay' nếp nhăn cho quý bà đẹp như gái 18

Mật ong là là một chất chống oxy hóa, có tác dụng tốt cho làn da của bạn, trên thực tế bạn có thể sử dụng nó như là một mặt nạ đắp lên da.Bơ là một thực phẩm chứa đầy chất béo lành mạnh, giúp cải thiện độ đàn hồi và độ ẩm cho da. Chúng cũng giàu carotenoid, giúp bảo vệ da khỏi bị hư hại do ánh nắng mặt trời gây ra. Không chỉ vậy quả bơ còn chứa D-mannoheptulose - một chất phytochemical độc đáo được cho là kích thích sản xuất collagen.Cà chua có rất nhiều vitamin C, giúp xây dựng collagen và làm cho làn da của bạn trông săn chắc hơn và dày hơn một chút.Cà chua cũng có lycopene, giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của tia tử ngoại và cải thiện hệ thống mạch máu của bạn. Nghiên cứu cho thấy sau 6 tuần ăn cà chua thường xuyên, cho thấy cải thiện sức khỏe da đáng kể.Các loại rau lá xanh như rau bina và cải xoăn chứa nhiều vitamin có lợi cho da, bao gồm vitamin A, C, và E. Vitamin A kiểm soát quá trình sản xuất bã nhờn, vitamin C tăng cường collagen và vitamin E bảo vệ da khỏi tác hại oxy hóa.

Ảnh minh hoạ: Internet

Các vitamin này giúp duy trì độ ẩm làn da, da căng mịn, không nhăn và không bị đốm. Cả rau bina và cải xoăn cũng có tác dụng chống viêm từ trong ruột, từ đó giúp ích cho làn da.

Các loại quả mọng

Cũng giống như cam, trái cây này giàu vitamin C nên thân thiện với da. Ảnh minh hoạ: Internet

Trong số tất cả các loại trái cây và rau quả, ớt chuông đỏ và vàng chứa nhiều vitamin C. Ảnh minh hoạ: Internet

Quả việt quất và quả mâm xôi là lựa chọn hàng đầu. Chúng chứa flavonoid, polyphenol, vitamin, chế phẩm sinh học và nhiều chất chống oxy hóa.Chúng có tác dụng nhặt các gốc tự do, được ví là “rác” trong cơ thể để thải ra ngoài và có thể thúc đẩy tái tạo tế bào da tươi mới.Để chống mẩn đỏ và kích ứng da, nên ăn thức ăn có nhiều chế phẩm sinh học, như sữa chua. Kefir là một sản phẩm sữa tương tự như sữa chua, nhưng có đến ba lần chế phẩm sinh học hơn sữa chua.Cũng giống như cam, trái cây này giàu vitamin C nên thân thiện với da. Quả lựu còn chứa axit ellagic và punicalagin. Punicalagin được cho là làm tăng khả năng của cơ thể để bảo tồn collagen; axit ellagic chống lại thiệt hại từ các gốc tự do và cũng làm chậm sự phân hủy collagen. Kết hợp điều đó với sức mạnh tăng cường collagen của vitamin C, bạn sẽ nhận thấy những đổi mới tích cực từ làn da.Tất cả các loại thực phẩm lên men có chứa vi khuẩn probiotic, giúp cân bằng các vi khuẩn xấu trong ruột, làm giảm viêm da, ngăn ngừa nếp nhăn và cung cấp cho bạn làn da sáng bằng cách tối ưu hóa sự hấp thụ chất dinh dưỡng từ mọi thứ bạn ăn. Chúng cũng chứa axit lactic chống lão hóa.Trong số tất cả các loại trái cây và rau quả, ớt chuông đỏ và vàng chứa nhiều vitamin C. Chúng cũng giàu vitamin B6 và B9 (folate), cũng như carotenoids. Vitamin B6 được biết đến là để ngăn ngừa hoặc chống lại các tình trạng viêm da, eczema, và mụn trứng cá, folate giúp cải thiện độ săn chắc của làn da. Bạn có thể nhận được các chất dinh dưỡng này từ ớt chuông đủ các màu sắc, nhưng màu đỏ và vàng chứa nhiều hơn.Loại củ này xứng đáng là một "siêu thực phẩm" bởi những lợi ích của nó. Nghệ có đặc tính chống viêm, vì vậy nó giúp chữa lành mụn và làm dịu màu đỏ trên da, ngăn ngừa tổn thương oxy hóa cho da, phục hồi làn da bị tổn thương dưới ánh nắng mặt trời và thậm chí ngăn ngừa ung thư da.