Thực phẩm 'đứng đầu bảng' gây ung thư, nhiều người Việt 'nghiện' ăn hàng ngày

Quảng cáo

Chân tay tê bì, người lả đi do MỠ MÁU CAO, GAN NHIỄM MỠ - Ông Hải đã khỏi chỉ sau 3 tháng!

Các túi đựng bỏng ngô làm từ lò vi sóng thông thường được lót bởi một chất hóa học được gọi là axit perfluorooctanoic (PFOA). Đây là một độc chất, có thể tìm thấy trong cả Teflon. Theo một nghiên cứu mới đây của Đại học California, PFOA có thể dẫn đến vô sinh ở nữ giới. Ảnh minh họa: Internet

Khoai tây chiên là món ăn gây hại cho sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu cho thấy cá hồi nuôi chứa rất nhiều PCBs, mercury và dioxins, 3 loại hóa chất gây ung thư. Cá hồi nuôi sống trong điều kiện quá đông đúc dẫn tới trong những con cá này có hàm lượng rận biển nhiều gấp 30 lần so với cá hồi tự nhiên.

Khoai tây chiên



Khoai tây chiên là một loại đồ ăn chứa rất nhiều chất béo và hàm lượng calo cao, khả năng gây tăng cân lớn. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Y học Journal of medicine của New England đã chỉ ra rằng mỗi ngày chỉ cần tiêu thụ 1 once khoai tây chiên (khoảng 28 gram) trong vòng một năm có thể làm bạn tăng trung bình 2 pound (gần 1 kg). Bên cạnh việc chứa rất nhiều chất béo chuyển hóa gây cholesterol cao ra, hàm lượng muối natri cao đã gây ra hiện tượng huyết áp cao ở nhiều người.

Nước ngọt - soda

Nước ngọt không cung cấp calo nhưng lại cung cấp rất nhiều đường, gây béo phì, tăng cân. Uống nhiều nước ngọt với hàm lượng đường tiêu hóa nhanh dẫn tới đường huyết tăng cao, gây ra các bệnh viêm và kháng insulin. Trong một nghiên cứu của CLF, các nhà nghiên cứu xác định rằng trong nước ngọt có chứa 4-Mel (4-methylimidazole) là chất hóa học có khả năng gây ung thư. Việc thường xuyên uống nước ngọt có thể dẫn đến ung thư ở cả người lớn và trẻ em.



Sử dụng rượu là nguyên nhân gây ra bệnh ung thư lớn thứ hai sau thuốc lá. Mặc dù việc dùng rượu vừa phải có thể có lợi cho sức khỏe và giảm nguy cơ bệnh tim mạch, nhưng uống quá nhiều rượu lại có thể dẫn tới nguy cơ bệnh tim, đột quỵ, đột tử... Ảnh minh họa: Internet Thịt đỏ Thịt đỏ có vẻ đặc biệt nguy hiểm gây ung thư ruột kết. Một nghiên cứu tại Mỹ, theo dõi 150,000 người ở độ tuổi từ 50 tới 74 đã chỉ ra, lượng tiêu thụ thịt đỏ lâu dài làm tăng đáng kể số lượng ca ung thư ruột được phát hiện ở các đối tượng nghiên cứu.

Đồ ăn quá nóng có thể gây ung thư thực quản



Các thực phẩm nóng phổ biến trong cuộc sống hàng ngày, chủ yếu bao gồm cà phê nóng, trà sữa nóng, canh cay và lẩu,... Mặc dù nó có thể thỏa mãn khẩu vị của mỗi người, nhưng đây lại là những thủ phạm làm hỏng thực quản và gây ung thư thực quản.



Nếu thời gian dài ăn uống các loại thực phẩm nóng hơn 65 độ C, nguy cơ phát triển ung thư thực quản sẽ lên tới 70%. Bình thường khi ăn cơm, có thể dùng môi để thử nhiệt độ, thức ăn nóng vừa lấy ra khỏi nồi không nên ăn ngay.

Rượu – đồ uống có cồn Sử dụng rượu là nguyên nhân gây ra bệnh ung thư lớn thứ hai sau thuốc lá. Mặc dù việc dùng rượu vừa phải có thể có lợi cho sức khỏe và giảm nguy cơ bệnh tim mạch, nhưng uống quá nhiều rượu lại có thể dẫn tới nguy cơ bệnh tim, đột quỵ, đột tử chưa kể tới các vấn đề xã hội khác. Những nhà khoa học của Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng rượu là nguyên nhân chính gây ra ung thư miệng, thực quản, gan, đại tràng, trực tràng, ung thư vú ở nữ. Phụ nữ chỉ nên uống chừng 1 ly rượu mỗi ngày, nam giới có thể uống 2 ly.

Trong một nghiên cứu của CLF, các nhà nghiên cứu xác định rằng trong nước ngọt có chứa 4-Mel (4-methylimidazole) là chất hóa học có khả năng gây ung thư. Việc thường xuyên uống nước ngọt có thể dẫn đến ung thư ở cả người lớn và trẻ em. Ảnh minh họa: Internet Cà chua đóng hộp

Lớp tráng bên trong của các vật liệu đựng các loại thực phẩm đóng hộp đều có chứa một chất hóa học là bisphenol-A hay BPA. Với cà chua lại càng đặc biệt nguy hiểm do độ axit cao, có thể làm cho BPA bị rò rỉ từ lớp vỏ hộp thấm vào trong cà chua. BPA là một chất có thể gây rối loạn hormone, hệ nội tiết từ đó gây xáo trộn sự chuyển hóa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sinh sản và tăng trưởng, đến nhiễm sắc thể và não, làm rối loạn chức năng thần kinh, gây ung thư, dẫn đến các bệnh về tim mạch, dậy thì sớm, béo phì, vô hiệu hóa tiến trình hóa trị liệu ở những bệnh nhân ung thư.

Cá hồi nuôi

Loại cá này khi được nuôi với các loại thực phẩm không tự nhiên có chứa hóa chất, các loại kháng sinh, thuốc trừ sâu, và các tác nhân gây ung thư khác. Các nghiên cứu cho thấy cá hồi nuôi chứa rất nhiều PCBs, mercury và dioxins, 3 loại hóa chất gây ung thư . Cá hồi nuôi sống trong điều kiện quá đông đúc dẫn tới trong những con cá này có hàm lượng rận biển nhiều gấp 30 lần so với cá hồi tự nhiên. Với lượng lớn khi ăn phải loài rận này có thể gây độc hoặc tử vong, ngoài ra nó còn gây ra nhiều loại bệnh khác như gây mòn da, chảy máu, nhiễm trùng máu… Màu hồng nhạt của cá cũng được nhuộm. Cá hồi nuôi ít lợi ích cho sức khỏe hơn, ít axít béo omega-3.

Chế độ ăn nhiều muối là nguyên nhân chính gây ung thư dạ dày. Trong thời gian dài ăn thực phẩm chứa lượng muối cao sẽ phá hủy niêm mạc dạ dày. Trong các loại thực phẩm ngâm chứa rất nhiều nitrite, trong quá trình ngâm, muối sẽ tạo ra nitrite, nó thuộc loại chất gây ung thư rất mạnh. Bình thường cố gắng ăn ít các loại thực phẩm như: thịt xông khói, dưa muối và lượng muối không được vượt quá 5 gram mỗi ngày.Trong quá trình chế biến các loại thực phẩm ở nhiệt độ cao hơn 120 độ như chiên, rán với dầu ăn (dầu thực vật), dầu ăn sẽ sản sinh ra acrylamide - sản phẩm trung gian được tạo thành từ phản ứng hoá học giữa đường khử nhiệt và acide amine asparagine, có thể gây bệnh ung thư, chất này làm tăng nguy cơ ung thư đường ruột và ung thư dạ dày.Cố gắng hạn chế ăn thực phẩm chiên, nên ăn nhiều rau và trái cây tươi, mỗi ngày bạn phải ăn 150 gram ngũ cốc nguyên hạt và 30 phút tập thể dục nhịp điệu mỗi ngày, để giảm khả năng gây ung thư của polyp ruột.Các loại thịt như thịt xông khói, xúc xích, xúc xích xông khói có hàm lượng muối và chất béo rất cao. Các loại thực phẩm ngâm mắm cũng có hàm lượng muối cao. Ăn các thực phẩm này làm tăng đáng kể nguy cơ gây ung thư đại tràng và tăng tỷ lệ ung thư dạ dày.Aflatoxin trong thực phẩm mốc là một nguyên nhân chính gây ung thư gan , chỉ cần người trưởng thành tiêu thụ 1 mg aflatoxin, nó có thể gây ung thư. Độc tố này phải ở nhiệt độ trên 280 độ C mới bị tiêu diệt hoàn toàn. Do vậy, khuyên mọi người không bao giờ ăn thực phẩm đã bị mốc, thậm chí đã cắt bỏ phần mốc đi cũng không được ăn phần còn lại, đặc biệt là khoai lang bị mốc, mía, quả óc chó và đậu phộng.Thực phẩm ăn kiêng như thực phẩm đông lạnh, thực phẩm đóng gói có dán nhẵn “diet” (ăn kiêng) hoặc “low fat” (ít béo) bao gồm từ sodas ăn kiêng, thường có chứa aspartame, một chất làm ngọt hóa học nhân tạo. Đã có rất nhiều nghiên cứu cho thấy chất này gây ra rất nhiều bệnh như ung thư, dị tật bẩm sinh và các vấn đề về tim mạch.Các túi đựng bỏng ngô làm từ lò vi sóng thông thường được lót bởi một chất hóa học được gọi là axit perfluorooctanoic (PFOA). Đây là một độc chất, có thể tìm thấy trong cả Teflon. Theo một nghiên cứu mới đây của Đại học California, PFOA có thể dẫn đến vô sinh ở nữ giới.Thường xuyên ăn thực phẩm giàu chất béo, nhiều đường và protein cao có thể gây ung thư tuyến tụy. Ngoài ra, ăn quá nhiều thực phẩm chứa lượng calo cao cũng có thể làm tăng gánh nặng cho tuyến tụy và cuối cùng gây ung thư tuyến tụy.

Quảng An (tổng hợp)