Thực phẩm gây hại cho thận, thèm đến mấy cũng nên hạn chế 'nạp vào người'

Nghiên cứu của Viện Karolinska ở Stockholm, Thụy Điển cho thấy việc tiêu thụ viên uống bổ sung vitamin C hàng ngày làm tăng gấp đôi nguy cơ bị sỏi thận, nhất là ở nam giới. Nguyên nhân ở đây là do một phần vitamin C cơ thể hấp thụ sẽ được bài tiết ra đường tiểu dưới dạng oxalate, một trong những thành phần chính tích tụ nên sỏi thận. Ảnh minh họa: Internet

Ăn quá nhiều thịt cũng có thể gây ra các vấn đề về thận vì lượng protein động vật có trong thịt rất khó chuyển hóa, khiến việc loại bỏ các chất thải trở thành “gánh nặng” cho thận. Một chế độ ăn dư thừa protein động vật cũng có thể dẫn đến các nguy cơ về sỏi thận. Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên uống nhiều rượu bia làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận lên gấp đôi. Tiệc tùng liên miên, rượu bia nhiều khiến cơ thể tiêu thụ quá nhiều chất cồn, dễ dẫn đến tình trạng lắng đọng axit uric ở ống thận. Từ đó gây tắc nghẽn ống thận, làm tăng nguy cơ suy thận, các bệnh liên quan đến thận. Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù bơ là loại thực phẩm rất phổ biến và thường được ca ngợi vì chứa hàm lượng cao các chất dinh dưỡng khác nhau, thế nhưng ăn quá nhiều bơ lại có thể gây hại cho thận của bạn, đặc biệt đối với những người đã và đang bị bệnh thận. Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù các sản phẩm bơ, sữa rất giàu vitamin và chất dinh dưỡng, thế nhưng việc ăn quá nhiều các loại thực phẩm này sẽ không tốt cho thận của bạn. Vì hàm lượng phốt pho có trong bơ, sữa rất cao, nên nếu thận không hoạt động đủ tốt, sẽ rất khó có thể loại bỏ các chất này ra khỏi máu, điều này có thể khiến xương bị bào mòn và yếu dần đi theo thời gian và tăng nguy cơ gãy xương. Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn ăn quá nhiều muối, thận của bạn phải làm việc nhiều hơn để loại bỏ lượng natri dư thừa, từ đó xuất hiện hiện tượng giữ nước của thận, dẫn đến bệnh cao huyết áp.Để giữ cho thận khỏe mạnh, bạn nên giảm tiêu thụ các loại thực phẩm chế biến và đóng gói sẵn, như súp hoặc rau đóng hộp, pizza đông lạnh … vì chúng thường chứa rất nhiều muối.Nếu bạn đang dần hình thành thói quen tiêu thụ ít nhất hai lon nước giải khát mỗi ngày, bạn sẽ có nguy cơ mắc chứng proteinuria (hàm lượng protein trong nước tiểu quá nhiều). Trong trường hợp này, sự bài tiết protein trong nước tiểu gia tăng, nghĩa là thận đã bị tổn thương.Bạn có thói quen thêm phẩm màu vào các món ăn để làm cho chúng trông hấp dẫn hơn? Nếu có, hãy ngừng thói quen sử dụng phẩm màu từ bây giờ. Các loại màu thực phẩm phổ biến hiện nay dễ gây hại và làm chậm quá trình phát triển của thận.Nếu bạn có thói quen uống thuốc giảm đau mỗi khi bị đau nhẹ, sốt hoặc cảm lạnh, khi đó bạn đang làm hại cơ thể hơn là giúp đỡ nó. Nguyên nhân ở đây là do một phần vitamin C cơ thể hấp thụ sẽ được bài tiết ra đường tiểu dưới dạng oxalate, một trong những thành phần chính tích tụ nên sỏi thận.Nếu bạn dễ bị sỏi thận, các loại hạt vỏ cứng không phải là một món ăn vặt tốt. Chúng chứa một loại khoáng chất gọi là oxalat, được tìm thấy trong loại sỏi thận phổ biến nhất. Nếu bạn đã từng bị sỏi thận, hãy bỏ qua tất cả các loại hạt có vỏ cứng.Đối với những người khỏe mạnh, cần chú ý đến việc ăn các thực phẩm có chứa oxalate, chẳng hạn như rau bina, củ cải đường, khoai tây chiên, và bột cám.Một số trong những mặt hàng này, bao gồm hạt vỏ cứng, có thể là những thực phẩm bổ sung rất lành mạnh cho chế độ ăn. Nhưng như với tất cả mọi thứ, sự cân bằng là chính chìa khóa. Hãy chọn nhiều loại rau xanh thay vì chỉ rau bina, và chỉ ăn các loại hạtvỏ cứng ở mức vừa phải.Đây là một điều khó khăn nếu một tách cà phê hoặc trà buổi sáng là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của bạn. Soda và nước tăng lực cũng nguy hiểm tương tự nếu bạn đã có vấn đề với thận. Các nghiên cứu cho thấy tiêu thụ caffein lâu dài có thể làm nặng thêm bệnh thận mãn tính và có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận.Bánh mì làm từ lúa mì nguyên chất rất bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe, nhưng nếu ăn quá nhiều thì sẽ không tốt cho thận của bạn chút nào, đặc biệt đối với những người có vấn đề về thận. Nguyên nhân là do lượng phốt pho và kali cao có trong loại bánh mì này.Mặc dù các sản phẩm bơ, sữa rất giàu vitamin và chất dinh dưỡng, thế nhưng việc ăn quá nhiều các loại thực phẩm này sẽ không tốt cho thận của bạn. Vì hàm lượng phốt pho có trong bơ, sữa rất cao, nên nếu thận không hoạt động đủ tốt, sẽ rất khó có thể loại bỏ các chất này ra khỏi máu, điều này có thể khiến xương bị bào mòn và yếu dần đi theo thời gian và tăng nguy cơ gãy xương.

Quảng An (tổng hợp)