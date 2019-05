Thực phẩm giảm đau lưng cực tốt, bán rẻ như bèo ở Việt Nam

Ăn táo không chỉ chống lại nhiều bệnh ung thư mà nó còn giúp cải thiện được những cơn đau khớp mãn tính. Ảnh minh hoạ: Internet

Gừng có đặc tính kháng viêm nên được dùng làm thuốc giảm đau từ xa xưa. Nghệ có tác dụng giảm đau cơ và khớp nhờ chứa nhiều chất curcumin, vốn cũng có tác dụng giảm máu vón cục.Nhiều nghiên cứu trên thế giới cho biết, ăn tỏi có thể giảm được các cơn đau ở bệnh lao, phổi, và viêm khớp. Thành phần trong tỏi mang lại lợi ích tốt này chính là sulphur (chất giúp tỏi có mùi hăng). Một nghiên cứu khác thì cho thấy hợp chất dialyl disulphide trong tỏi có tác dụng ngăn chặn enzyme bị phá hủy, điều này cũng giúp giảm bớt các cơn đau cho người ăn tỏi.Ăn táo không chỉ chống lại nhiều bệnh ung thư mà nó còn giúp cải thiện được những cơn đau khớp mãn tính. Lý do là trong quả táo có chứa baron, một loại khoáng chất giúp giúp làm giảm sự phát triển bệnh viêm khớp xương mãn tính. Hơn nữa, khi baron được đưa cho những người bị thương sử dụng thì cơn đau của họ cũng giảm. Như vậy, cần tăng cường ăn táo để nhận được chất này.Với rất nhiều vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa, loại sinh tố này giúp tăng cường năng lượng cho bạn. Ngoài ra, hàm lượng đường thấp trong dâu cũng giúp bạn kiểm soát được hàm lượng đường. Để giảm đau lưng và viêm, hãy thử dùng loại sinh tố này.Dứa có chứa các enzym giảm đau tuyệt vời được gọi là bromelain nên điều trị hiệu quả đau lưng và cũng có tác dụng làm dịu thần kinh.Nếu bạn bị viêm khớp dạng thấp hoặc viêm xương khớp, bạn cần bổ sung sinh tố với các thành phần sữa dừa, xoài, nghệ và chanh.Để tăng cường sức khỏe xương và loại bỏ đau lưng do sự thoái hóa của xương, đây là loại sinh tố bạn cần trong chế độ ăn. Vitamin K khiến xương khỏe hơn trong khi eugenol trong mùi tây đóng vai trò là một chất khử trùng tự nhiên.Chuối rất giàu kali, khoáng chất giúp cơ thể phá vỡ carbs và tạo cơ bắp. Kali rất quan trọng cho hoạt động của cơ bắp và hệ thần kinh. Cơ bắp có thể bị chuột rút nếu thiếu kali. Ngoài kali, chuối cũng cung cấp canxi và magiê mà cơ thể cần để giảm đau cơRau xanh như rau bina và bông cải xanh giàu canxi và magiê. Thêm chúng vào thức ăn sẽ giúp ngăn ngừa chuột rút cơ bắp. Những loại rau xanh này cũng giúp giảm đau bụng kinh. Một số nghiên cứu đã chứng minh rằng bổ sung canxi có thể giúp giảm đau bụng kinh nguyệt.Nghiên cứu cho thấy các thực phẩm chế biến từ đậu nành như đậu phụ, bánh đậu tương hay đậu nành Nhật Bản có tác dụng làm dịu cơn đau ở những người bị viêm khớp xương. Nghiên cứu của đại học bang Oklahoma chứng minh những người ăn 40g đậu nành mỗi ngày trong vòng ba tháng thì tình trạng các cơn đau sẽ giảm thiểu đáng kể so với những người chỉ uống sữa thông thường.

Quảng An (tổng hợp)