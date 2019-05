Thực phẩm là thần dược cho 'tinh binh' của quý ông

Lựu rất giàu chất chống oxy hóa làm giảm malondialidehyde – chất gây tổn hại đến tinh trùng. Ăn lựu thường xuyên có thể giúp cơ thể tiêu diệt các gốc tự do và cải thiện khả năng của tinh trùng. Ảnh minh hoạ: Internet

Rau chân vịt rất giàu axit folic làm tăng số lượng tinh trùng. Axit folic cũng giúp tăng cường số lượng tinh trùng cũng như làm tăng nhu động của chúng. Ảnh minh hoạ: Internet

Chuối chứa bromelain là một enzyme điều khiển hormone giới tính. Chuối cũng chứa vitamin A, B1 và C. Các vitamin này thúc đẩy sản xuất tinh trùng và giúp cơ thể trong việc cải thiện sức chịu đựng của tinh trùng. Ảnh minh hoạ: Internet

Trái cây giàu vitamin C cũng rất giàu axit folic, làm tăng cường sức mạnh cho tinh trùng. Ảnh minh hoạ: Internet

Trong những năm gần đây, muộn con trở thành một vấn đề khá nóng đối với nhiều cặp vợ chồng. Nguyên nhân do nam giới phần nhiều vì chất lượng và số lượng tinh trùng không bình thường. Trong Y học cổ truyền, căn bệnh này được gọi là chứng nam tử tinh thiểu, nam tử tinh hàn hoặc tinh thanh bất dục. YHCT còn khuyên người bệnh nên trọng dụng những đồ ăn thức uống mang tính ôn ấm có tác dụng bổ thận sinh tinh:Còn gọi là mễ du, mễ thang… là thứ nước cơm sánh đặc nổi lên trên mặt nồi cơm hoặc nồi cháo. Nam giới mắc chứng tinh loãng nên uống.Nam giới mắc chứng tinh thiểu, tinh lãnh, tinh loãng ăn đều tốt.Chuối chứa bromelain là một enzyme điều khiển hormone giới tính. Chuối cũng chứa vitamin A, B1 và C. Các vitamin này thúc đẩy sản xuất tinh trùng và giúp cơ thể trong việc cải thiện sức chịu đựng của tinh trùng.Sô cô la đen chứa một hoạt chất được gọi là L-arginine HCL. Nó giúp tăng khối lượng tinh dịch và cũng làm tăng số lượng tinh trùng . Ăn sô cô la đen còn có thể giúp đàn ông đạt cực khoái tốt hơn.Tỏi rất giàu allicin giúp cải thiện tuần hoàn máu. Điều này sẽ thúc đẩy lưu thông máu trong cơ quan sinh dục và tăng cường lượng tinh trùng. Tỏi còn chứa vitamin B6 và selen kiểm soát sự tiết hormone giới tính và làm giảm tổn thương tinh trùng.Lựu rất giàu chất chống oxy hóa làm giảm malondialidehyde – chất gây tổn hại đến tinh trùng. Ăn lựu thường xuyên có thể giúp cơ thể tiêu diệt các gốc tự do và cải thiện khả năng của tinh trùng.Thịt bò chứa kẽm giúp bảo vệ tinh trùng khỏi tác dụng xấu của các gốc tự do. Kẽm cũng ngăn cản sự chuyển đổi testosterone thành estrogen, vì thế kẽm cũng thúc đẩy ham muốn tình dục.Quả óc chó rất giàu arginine giúp nâng cao khối lượng tinh dịch và thúc đẩy sản xuất tinh trùng. Quả óc chó cũng chứa các axit béo omega-3 có tác dụng thúc đẩy lưu thông máu trong dương vật. Nó còn rất giàu chất chống oxy hóa và giúp bảo vệ cơ thể khỏi một số bệnh.Tục gọi là điền kê du, có công dụng bổ thận ích tinh, nhuận phế dưỡng âm, được dân gian coi là loại thực phẩm cường tráng tư bổ.còn gọi là hoài sơn hay sơn dược. Người xưa khuyên những người thận hư tinh thiếu ăn hoài sơn càng nhiều, càng lâu càng tốt.Ngoài ra, các thực phẩm khác cũng rất có ích cho việc bổ thận sinh tinh như kỷ tử, hạt dẻ, ngân nhĩ, tổ yến, sữa ong chúa, cao da lừa, tinh hoàn và dương vật chó, đông trùng hạ thảo, tắc kè, nhưng hươu…Rau chân vịt rất giàu axit folic làm tăng số lượng tinh trùng. Axit folic cũng giúp tăng cường số lượng tinh trùng cũng như làm tăng nhu động của chúng.Trái cây giàu vitamin C như dâu tây, cam và quả anh đào chứa nhiều chất chống oxy hóa. Loại trái cây này giúp ngăn chặn tổn thương tinh trùng và cũng làm tăng số lượng tinh trùng. Trái cây giàu vitamin C cũng rất giàu axit folic, làm tăng cường sức mạnh cho tinh trùng.Các chất chống oxy hóa trong đó giúp tiêu diệt các gốc tự do và bảo vệ tinh trùng. Trái cây giàu vitamin C còn giúp ngăn chặn tinh dịch vón cục, điều này sẽ thúc đẩy nhu động và cải thiện khả năng thụ tinh.Trứng giúp thúc đẩy khả năng sản sinh và nâng cao số lượng tinh trùng . Trứng chứa vitamin E, giúp ngăn chặn sự thoái hóa tế bào của tinh hoàn. Trứng cũng rất giàu chất chống oxy hóa giúp trung hòa các gốc tự do và bảo vệ tế bào.

Thái Hà (tổng hợp)