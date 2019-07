Thực phẩm rẻ bèo giải độc gan cực tốt, bán đầy chợ Việt

Nước mướp đắng

Mướp đắng vị đắng, ngọt, tính bình có tác dụng thanh nhiệt, giải độc làm mát gan. Đồng thời các hoạt chất của mướp đắng có tác dụng giảm men gan, bổ gan, bổ mật. Do đó, bạn nên thường xuyên uống nước mướp đắng để thải độc gan.Nếu khó uống bạn có thể thêm chút đường hoặc ăn mướp đắng hàng ngày bằng các món xào, ướp lạnh,…theo sở thích của mình.Chanh là một loại nước giải độc mát cơ thể cực tốt vào mùa hè, không chỉ có hàm lượng vitamin C dồi dào giúp tăng sức đề kháng chống lại sự oxy hóa cho tế bào mà nước chanh còn giúp hỗ trợ cân bằng lượng kiềm và độ PH trong cơ thể giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Mỗi ngày bạn nên uống 1 ly nước chanh vừa bổ sung nước cho cơ thể lại giúp thanh lọc mát gan giải độc tốt cho gan đấy nhé!Bạn có biết nghệ chính là một trong những nguyên liệu giúp giảm cholesterol trong máu, hạn chế mỡ máu giúp gan khỏe mạnh hơn, chống các gốc tự do tấn công lá gan của bạn. Uống tý nước nghệ tươi không chỉ tốt cho gan mà còn giúp nhuận tràng, tốt dạ dày. Nếu như bạn khó uống nước nghệ thì bạn có thể dùng nghệ tươi để nấu ăn kèm theo với thịt hay cá để dễ ăn hơn nhé.Tỏi là một trong những thực phẩm tự nhiên giúp làm sạch gan. Theo Clobal Healing Center, chỉ cần một lượng nhỏ tỏi cũng có khả năng kích hoạt các men gan giúp cơ thể thải độc. Tỏi chứa lượng lớn các chất allicin và selen, hai hợp chất tự nhiên hỗ trợ quá trình làm sạch gan. Bạn có thể chế biến nhiều món ăn với loại gia vị này, vừa thơm ngon lại tốt cho gan.Giàu vitamin C và các chất chống ôxy hóa, các loại quả như bưởi, cam, chanh, quýt hỗ trợ quá trình làm sạc tự nhiên của gan. Chỉ một cốc nhỏ nước ép bưởi cũng giúp kích thích quá trình sản sinh các enzym thải độc gan, thải lọc các chất gây ung thư và chất độc khác.Óc chó chứa nhiều acid amin arginine, giúp hỗ trợ giải độc ammoniac. Quả óc chó cũng có nhiều acid béo như glutathione và omega-3, hỗ trợ làm sạch gan hiệu quả. Hãy chắc chắn rằng bạn nhai hạt thật kỹ trước khi nuốt để các chất có trong hạt óc chó được phát huy lợi ích triệt để.Cũng giống súp lơ, ăn bắp cải giúp kích thích các enzyme giải độc gan, giúp loại bỏ độc tố. Kim chi, xà lách trộn, súp bắp cải và dưa bắp cải,… là những loại thực phẩm làm từ bắp cải dễ ăn, phù hợp để bổ sung vào chế độ ăn uống của cả gia đình.Ăn củ cải và cà rốt thường xuyên có thể giúp kích thích và cải thiện các chức năng tổng thể của gan. Ngoài ra, cà rốt chứa một lượng tốt của glutathione, một loại protein giúp làm sạch gan. Bên cạnh những đặc tính giải độc, cà rốt cũng rất giàu vitamin A, C, B6, K và kali. Nó tốt nhất để ăn sống hoặc bạn có thể ngâm chúng vào guacamole, hummus hoặc thậm chí mù tạt.Loại đồ uống này chứa nhiều chất chống ôxy hóa thực vật được gọi là catechins, một hợp chất có tác dụng hỗ trợ chức năng gan. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên uống một ly trà xanh mỗi ngày để khỏe và đẹp hơn.Các loại dầu như ô liu, cây gai dầu và cây hạt lanh rất tốt cho gan khi được sử dụng ở mức độ vừa. Chúng cung cấp một lượng lipid có thể hấp thụ các chất độc hại trong cơ thể, làm giảm gánh nặng cho gan. Bạn có thể ăn trực tiếp (mỗi ngày một thìa nhỏ) hoặc sử dụng dầu ô liu để chế biến các món ăn.Trái bơ là loại thực phẩm siêu dinh dưỡng giúp cơ thể sản xuất glutathione để bảo vệ gan, chống lại việc bị quá tải chất độc. Một số nghiên cứu đã tìm thấy rằng ăn 1-2 quả bơ/tuần trong ít nhất một tháng có làm lành lá gan bị hư hỏng. Trái bơ cũng rất giàu chất béo không bão hòa đơn và đã được chứng minh để giảm mức cholesterol khi ăn thường xuyên.Táo chứa nhiều pectin và các thành phần hóa học cần thiết giúp cơ thể làm sạch và giải phóng độc tố khỏi đường tiêu hóa. Điều này khiến gan dễ dàng hơn trong việc xử lý chất độc hại trong quá trình làm sạch.