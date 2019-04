Thực phẩm rẻ bèo nhưng siêu tốt cho da

Cà chua là một nguồn vitamin C tốt, chứa các carotenoids như lycopene, lutein, alpha-carotene và beta-carotene. Chất chống oxy hóa carotenoids bảo vệ làn da của bạn khỏi ánh nắng mặt trời và ngăn ngừa nếp nhăn, đồng thời giúp chống viêm. Ảnh minh hoạ: Internet

Cá có nhiều axit béo omega-3. Các loại cá hồi, cá thu, cá trích, cá mòi, cá ngừ rất cần thiết cho làn da sáng khỏe mạnh. Axít béo Omega-3 giữ cho làn da mềm mại, giữ ẩm và giảm viêm. Ảnh minh hoạ: Internet

Bơ là một thực phẩm chứa đầy chất béo lành mạnh, giúp cải thiện độ đàn hồi và độ ẩm cho da. Ảnh minh hoạ: Internet

Hầu hết các loại quả mọng rất tốt cho làn da và sức khỏe của bạn, nhưng quả việt quất đặc biệt tốt. Ảnh minh hoạ: Internet

Cam chứa đầy vitamin C và nước. Nước giúp hydrat da từ bên trong và ngăn ngừa mụn, trong khi vitamin C cũng là một chất chống oxy hóa, đóng vai trò lớn trong sản xuất collagen. Collagen giữ cho làn da của bạn dẻo dai, ngăn ngừa sần sùi và nếp nhăn. Ảnh minh hoạ: Internet

Trà xanh là một thức uống ưa thích của nhiều người, không chỉ ngon mà còn có lợi cho làn da của bạn. Nó chứa đầy polyphenol và catechin - chất chống oxy hóa giúp bảo vệ làn da khỏi bị tổn thương do ánh nắng mặt trời (bên cạnh việc sử dụng kem chống nắng) và giảm mẩn đỏ da bằng cách chống viêm.Ảnh minh hoạ: Internet

Cà chua



Cà chua là một nguồn vitamin C tốt, chứa các carotenoids như lycopene, lutein, alpha-carotene và beta-carotene. Chất chống oxy hóa carotenoids bảo vệ làn da của bạn khỏi ánh nắng mặt trời và ngăn ngừa nếp nhăn, đồng thời giúp chống viêm.

Để cà chua phát huy lợi ích tốt nhất cho da hãy nấu chúng bằng cách sử dụng chất béo lành mạnh như dầu ô liu, thay vì ăn sống. Ăn cà chua được nấu chín giúp cơ thể hấp thụ nhiều lycopene hơn.

Đây là loại rau đứng đầu bảng về lượng protein, đường, mỡ, vitamin và carotene. Những dưỡng chất quý giá này khiến cho rau có thể làm tăng khả năng chống tổn thương và tăng tính đàn hồi cho da. Súp lơ xanh có vị thơm, giòn, ít bị biến sắc khi gặp nóng nên bạn có thể xào, nấu canh hoặc trộn nộm đều rất ngon.Hàm lượng collagen và eslastin dồi dào trong bì lợn là liều thuốc đại bổ cho các tế bào da. Nó cũng có thể là phẳng các nếp nhăn và tăng cường tính đàn hồi cho da, tạo nên làn da săn chắc. Song vì bì lợn có chứa hàm lượng mỡ lớn nên khi chế biến bạn nên cắt giảm hàm lượng mỡ trong các loại thực phẩm đi cùng để tránh rơi vào tình trạng béo phì do thức ăn thừa mỡ.Lượng vitamin C lớn ở các loại quả này có thể ngăn chặn các sắc tố đen hình thành, làm sáng da, đồng thời làm mờ những nốt tàn nhang trên da. Có điều bạn nên nhớ rằng do quả kiwi có tính hàn nên nếu bạn là người hay bị lạnh bụng, đau bụng đi ngoài hoặc đi tiểu nhiều thì bạn không nên dùng loại quả này. Phụ nữ có kinh nguyệt nhiều hay có tiền sử đẻ non cũng nên tránh xa kiwi.Cá có nhiều axit béo omega-3. Các loại cá hồi, cá thu, cá trích, cá mòi, cá ngừ rất cần thiết cho làn da sáng khỏe mạnh. Axít béo Omega-3 giữ cho làn da mềm mại, giữ ẩm và giảm viêm. Những loại cá này cũng là một nguồn giàu vitamin E, chống oxy hóa. Ngoài ra, kẽm trong cá là một khoáng chất chữa lành vết thương, loại bỏ mụn trứng cá và kích ứng da.Cũng giống như cá, các loại hạt giàu axit béo omega-3, kẽm và vitamin E. Ngoài ra, chúng còn chứa các khoáng chất và nhiều loại vitamin khác giúp giữ cho làn da của trẻ trung và sáng. Một số vitamin nhóm B (bao gồm folate ngăn ngừa viêm da,) selen (chất chống oxy hóa tốt cho da) và vitamin C (có đặc tính chống lão hóa). Quả óc chó đặc biệt có lợi, tiếp theo là hạnh nhân và hạt điều.Bơ là một thực phẩm chứa đầy chất béo lành mạnh, giúp cải thiện độ đàn hồi và độ ẩm cho da. Chúng cũng giàu carotenoid, giúp bảo vệ da khỏi bị hư hại do ánh nắng mặt trời gây ra. Không chỉ vậy quả bơ còn chứa D-mannoheptulose - một chất phytochemical độc đáo được cho là kích thích sản xuất collagen.Trà xanh là một thức uống ưa thích của nhiều người, không chỉ ngon mà còn có lợi cho làn da của bạn. Nó chứa đầy polyphenol và catechin - chất chống oxy hóa giúp bảo vệ làn da khỏi bị tổn thương do ánh nắng mặt trời (bên cạnh việc sử dụng kem chống nắng) và giảm mẩn đỏ da bằng cách chống viêm.Sữa chua cung cấp các chế phẩm sinh học giúp da bạn trông trẻ hơn bằng cách giảm mẩn đỏ, kích thích và mụn trứng cá. Các vi khuẩn thân thiện giúp chống viêm trong ruột, đó là nơi khởi nguồn rất nhiều vấn đề về da. Bạn cũng có thể sử dụng sữa chua để đắp mặt, giúp trẻ háo làn da. Axit lactic trong sữa chua có đặc tính chống lão hóa và tẩy tế bào chết, sẽ làm giảm nếp nhăn và giúp da mặt bạn sáng hồng khỏe mạnh.Mật ong có chứa chất kháng khuẩn, chất chống oxy hóa và chất giữ ẩm tự nhiên, vì vậy nó có lợi cho da. Mặc dù thường được sử dụng trong các loại mặt nạ tự làm và bôi tại chỗ để giảm viêm, điều trị mụn và giữ ẩm cho da khô, ăn mật ong cũng là một ý tưởng hay, bạn có thể thay thế các loại kẹo khác.Hầu hết các loại quả mọng rất tốt cho làn da và sức khỏe của bạn, nhưng quả việt quất đặc biệt tốt. Việt quất thường được gọi là "superfood", chúng là một nguồn giàu chất chống oxy hóa, giúp làn da của bạn chống lại các tổn thương gốc tự do và phục hồi nó từ bên trong. Anthocyanin tìm thấy trong quả việt quất ổn định collagen, làm cho làn da của bạn trẻ trung và khỏe mạnh lâu hơn.Cam chứa đầy vitamin C và nước. Nước giúp hydrat da từ bên trong và ngăn ngừa mụn, trong khi vitamin C cũng là một chất chống oxy hóa, đóng vai trò lớn trong sản xuất collagen. Collagen giữ cho làn da của bạn dẻo dai, ngăn ngừa sần sùi và nếp nhăn.

Hoà Thuận (tổng hợp)