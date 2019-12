Thực phẩm rẻ bèo tốt cho gan, thận hơn cả 'thần dược'

Thay vì uống nước ép, bạn hãy ăn các loại trái cây tươi sống nếu có thể. Các loại trái cây bạn nên ăn để tăng cường sức khỏe cho gan là: Cam, bưởi, đu đủ, dâu tây, mận, dưa lưới, đào...

Thực phẩm bổ trợ chức năng gan chứa tất cả 8 loại axit amin thiết yếu, cholesterol và choline. Choline là một coenzyme rất cần thiết cho sự trao đổi chất, được tìm thấy trong lòng đỏ trứng. Gan cần được bổ sung thêm Choline và các loại axit amin này cho quy trình giải độc. Ảnh minh họa: Internet

Măng tây là một loại thực phẩm được nhiều chị em phụ nữ ngày nay tin dùng. Bởi vì chính nó tạo ra những công dụng rất bổ ích như lấy lại vóc dáng thon gọn cũng như mang lại làn da mịn màng như da em bé. Không những thế, ngày nay nó lại mang đến thêm một công dụng không thể ngờ khác đó chính là thanh lọc thận. Ảnh minh họa: Internet

Súp lơ là môt loại thực phẩm thuộc họ rau, trong có chứa rất nhiều loại vitamin như C, K, B. Đây là những loại vitamin giúp giảm thiểu việc tăng huyết áp, cân bằng được lượng đường trong cơ thể, giảm bớt phần nào căng thẳng cho chức năng của thận Ngoài ra những người từng có tiền sử bị thận thì cũng nên dùng loại thực phẩm này bởi vì trong chính súp lơ có rất nhiều chất xơ, ít kali,...giúp chống viêm hay việc tái đi tái lại của bệnh.Một loại thực phẩm khác cũng thuộc họ rau và chứa những chất dinh dưỡng rất cần thiết cho sức khỏe đó chính là bắp cải. Trong bắp cải có chứa các hợp chất hóa học, có thể phá vỡ các gốc tự do trong cơ thể, để lấy lại được sức khỏe cho tim mạch cũng như phòng chống được căn bệnh ung thư đe dọa.Đặc biệt, bắp cải chứa rất nhiều vitamin K, C, B6, chất xơ, và có hàm lượng Kali rất thấp.Ớt chuông đỏ được sử dụng rất nhiều trong các giang bếp ngày nay. Giá trị thẩm mỹ mà chúng mang lại cũng rất cao, mục đích là để trang trí sao cho món ăn thêm phần bắt mắt. Bên cạnh đó, ớt chuông cũng có một giá trị rất lớn đối với sức khỏe con người.Nhiều người tin tưởng lựa chọn ớt chuông mong có được một sức khỏe tốt, bởi vì trong loại ớt này có chứa nồng độ Kali thấp. Ngoài ra, ớt chuông đỏ còn chứa vitamin A, C, B6, axit folic và chất xơ. Song, nó còn chứa các chất chống oxy hóa như lycopene giúp chống lại một số căn bệnh ung thư.Táo là một loại hoa quả được dùng để ăn tráng miệng sau các bữa ăn thường ngày, bên cạnh đó nó cũng mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của bạn. Hãy bổ sung thêm một trái táo vào thực đơn để cải thiện sức khỏe.Trong táo có chứa đầy đủ các chất xơ giúp hấp thụ tất cả các độc tố, ngoài ra táo còn có chức ăng làm sạch thận một cách thần kì. Táo làm giảm viêm trong cơ thể và hỗ trợ đường tiêu hóa hoạt động trơn chu, hiệu quả hơn.Bột nghệ có tác dụng tốt trong việc làm sạch và bảo vệ gan. Bạn có thể dùng 45mg bột nghệ mỗi ngày.Nhiều người nghĩ uống nước trái cây sẽ cung cấp đủ vitamin và khoáng chất cho cơ thể.Tuy nhiên, nước ép trái cây mua sẵn có chứa nhiều đường, chất bảo quản. Hàm lượng dinh dưỡng và chất xơ trong các loại nước ép cũng thấp hơn so với trái cây.Để cải thiện sức khỏe cho bản thân thì một số chuyên gia khuyên dùng một quả tranh vào trong thực đơn của bạn. Chanh có thể giúp loại bỏ được những độc tố có trong thận, cũng như loại bỏ triệt để tất cả các vấn đề liên quan đến thận.Việc sử dụng một ít nước chanh làm tăng hàm lượng citrate từ bên trong giúp ngăn chặn được sự hình thành của sỏi thận. Hãy hình thành thói quen uống nước chanh để cơ thể được thanh lọc và đặc biệt hơn, thận của bạn cũng được sống chăm sóc một cách khoa học hơn.