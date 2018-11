Thực phẩm rẻ tiền nhưng bổ thận không ngờ

Ăn một quả táo mỗi ngày thực sự tốt cho sức khỏe. Chất xơ và chống viêm có trong táo làm giảm cholesterol, ngăn ngừa táo bón, bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tim và giảm nguy cơ ung thư. Ảnh minh hoạ: Internet

Một thực phẩm làm gia vị phổ biến là hành tây. Hành tây có đầy đủ các chất flavonoid, đặc biệt là quercetin. Flavonoid là các chất tự nhiên ngăn ngừa sự lắng đọng của chất béo trong mạch máu.Quercetin là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp giảm nguy cơ bệnh tim, bảo vệ chống lại nhiều dạng ung thư và cũng có đặc tính chống viêm. Hành tây cũng chứa crom, một loại khoáng chất giúp cơ thể chuyển hóa chất béo, protein và carbohydrate. Có thể ăn sống hoặc nấu chín hành tây khi chế biến thành các món ăn khác nhau.Ăn một quả táo mỗi ngày thực sự tốt cho sức khỏe. Chất xơ và chống viêm có trong táo làm giảm cholesterol, ngăn ngừa táo bón, bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tim và giảm nguy cơ ung thư.Ngoài ăn táo, bạn cũng có thể nấu chín táo để tạo ra các món tráng miệng hoàn hảo. Có thể uống nước táo hoặc rượu táo cũng tốt cho sức khỏe.Đậu đen có 2 loại, loại xanh lòng (ruột màu xanh) hay loại đậu đen thường (ruột màu vàng) . Nhưng cả 2 đều có giá trị dinh dưỡng, giàu protein chất lượng cao. Đậu đen có thể được chế biến thành các món ăn khác nhau như: sữa, đậu phụ và các sản phẩm đậu nành khác. Không những vậy, ăn đậu đen còn rất tốt cho việc bổ máu.Một siêu phẩm thân thiện với thận là súp lơ. Loại rau họ cải này mang lại nhiều vitamin C, cùng với folate và chất xơ. Ngoài ra nó có chứa các hợp chất giúp gan trung hòa các chất độc hại. Súp lơ có thể ăn sống hoặc chần lên rồi cho vào món salad. Súp lơ hấp hoặc luộc cũng là một món ăn tuyệt vời.Tỏi giúp giảm viêm và giảm cholesterol máu. Trong tỏi cũng chứa chất chống oxy hóa và chống đông máu.Nếu bạn đang theo chế độ ăn uống lọc máu, sử dụng bột tỏi thay vì muối tỏi để thêm hương vị cho bữa ăn mà không cần bổ sung thêm natri. Có thể dùng tỏi với nhiều nguyên liệu khác nhau như thịt, rau quả hoặc nước sốt cà chua để thêm hương vị cho các món ăn.Lạc đen nghe hơi lạ, nhưng thật ra nó cũng giống như đậu đen có lớp vỏ lụa màu đen (khác màu sắc so với loại lạc đỏ hoặc đỏ nhạt thông thường chúng ta hay sử dụng). Dù là vỏ lụa màu đen, nhưng bên trong ruột lạc vẫn là màu trắng sữa.Vừng (hay mè) đen là một loại thực phẩm rất quen thuộc và gần gũi với gia đình người Việt, vừa là món ngon vừa là dược phẩm hữu hiệu chữa được nhiều bệnh mà không tốn nhiều công sức. Trong hạt mè rất giàu vitamin E, sắt và kẽm. Đặc biệt là chất sắt trong hạt mè đen có hàm lượng sắt gấp 2 lần so với hạt mè trắng và hàm lượng canxi cao hơn gấp 8 lần so với sữa.Ớt chuông đỏ là loại rau thân thiện với thận vì hàm lượng kali thấp. Lượng kali cao trong máu có thể làm cho thận khó đào thải, dẫn đến bệnh thận mãn tính. Ớt chuông đỏ chứa các chất chống oxy hóa mạnh như vitamin C, A và B6 và các chất dinh dưỡng khác như axit folic và chất xơ tốt cho sức khoẻ tổng thể.Bắp cải không chứa kali có lợi cho gan và thận của bạn. Loại rau họ cải này rất giàu chất phytochemical giúp chống lại các gốc tự do gây bệnh mãn tính như ung thư. Bắp cải cũng chứa các chất dinh dưỡng cần thiết như chất xơ, vitamin B6, K và C và axit folic. Điều này làm cho bắp cải là một bổ sung hợp lý cho một chế độ ăn uống thân thiện với thận.Súp lơ là một loại rau họ cải như một bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống thân thiện với thận của bạn. Súp lơ giàu axit folic và chất xơ giúp làm sạch thận cũng như tăng cường sức khoẻ. Đây là một loại rau ít kali tốt cho những người bị bệnh thận mãn tính.Là một loại rau cải có lợi cho thận vì nó được coi là thực phẩm ít kali. Theo Tổ chức thận quốc gia, cải xoăn chứa nhiều vitamin A, vitamin C, canxi và các khoáng chất quan trọng khác hỗ trợ chức năng thận.Măng tây có tác dụng làm sạch thận. Nó cũng ngăn ngừa sỏi thận và hỗ trợ để thận thực hiện các chức năng bình thường. Ngoài ra, măng tây cũng là một nguồn cung cấp chất xơ, vitamin A, vitamin C, vitamin E và vitamin K tuyệt vời.

Thái Hà (tổng hợp)