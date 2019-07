Thực phẩm 'trên cơ' Viagra cho quý ông 'khỏe như lực sĩ'

Quảng cáo

Theo các chuyên gia y tế, chúng ta hoàn toàn có thể cải thiệt tốt tình trạng sức khỏe tình dục của bản thân bằng cách chọn ăn một chế độ ăn uống phù hợp.Nghiên cứu cho thấy rằng thực phẩm có thể nâng cao sức sống của tinh trùng, có tác dụng tốt trong việc cải thiện chứng bất lực và bệnh yếu thận. Từ đó, làm giảm các bệnh liên quan đến tình dục như yếu sinh lý , tinh trùng kém, phản ứng với tình dục chậm, rối loạn hành vi tình dục và các triệu chứng khác.Vì vậy, mọi người có thể chọn những thực phẩm tốt để nâng cao khả năng tình dục trong chế độ ăn uống hàng ngày của mình. Đây là cách để cải thiện chức năng tình dục thông qua việc đơn giản nhất là lên thực đơn ăn uống hàng ngày.Măng tây đã được sử dụng như một thực phẩm kích thích ham muốn “yêu” cách đây hàng nghìn năm. Chúng chứa nhiều axít aspartic giúp trung hòa lượng amoniac thừa trong cơ thể, yếu tố có thể làm giảm ham muốn tình dục. Măng tây cũng giàu vitamin B có tác dụng tăng cường khả năng sản sinh histamine, hóc môn giúp đàn ông hưng phấn hơn trong “chuyện ấy”.Trái bơ rất giàu các vi chất và chúng chứa chất chống ôxy hóa, cải thiện khả năng tình dục ở đàn ông. Vitamin E trong loại quả này được cho là giúp kéo dài thời gian cực khoái khi giao hợp.Quế là loại gia vị phổ biển được sử dụng trong nấu nướng cũng như chất tạo hương vị. Nó cũng có các đặc tính chữa bệnh cũng như tác dụng cải thiện khả năng tình dục . Ăn quế giúp hâm nóng cơ thể từ đó kích thích ham muốn “yêu”.Trong sôcôla đen đầy ắp chất chống oxy hóa giúp giảm lão hóa, giảm nguy cơ ung thư cổ tử cung ở phụ nữ và một điều quan trọng là nó tăng cường niềm vui tình dục. Sôcôla đen được coi là một trong những thực phẩm tốt nhất để bạn có một đời sống tình dục viên mãn. Bạn không nên ngần ngại mà hãy bỏ ngay loại sôcôla này vào giỏ hàng của mình khi đi chợ vì những lợi ích của nó đã được chứng minh từ lâu đời.Loại rau xơ này là một trong những thực phẩm tốt nhất để cải thiện đời sống tình dục vì nó có thể làm tăng ham muốn tình dục của phụ nữ. Nó cũng chứa androsterone, một loại hormone không mùi được tiết ra ở nam giới thông qua tuyến mồ hôi có tác dụng làm cho phụ nữ phấn khích. Nam giới ăn cần tây thường xuyên có thể giúp giữ ấm mối quan hệ với người phụ nữ của mình và có quan hệ tình dục đều đặn.Theo nghiên cứu của Đại học Texas, dưa hấu chứa nhiều citrulline, một loại a xít a min có tác dụng giãn mạch máu – một trong những công dụng làm tăng ham muốn tình dục của thuốc Viagra và các loại thuốc trị chứng rối loạn cương dương.Citrulline tập trung nhiều ở phần vỏ và trong dưa hấu vàng. Ngoài ra, dưa hấu còn rất giàu vitamin A, B, C cùng một số khoáng chất nhưcanxi, ma-giê, ka-li, sắt và kẽm giúp tăng sức đề kháng và ham muốn tình dục.Chất dinh dưỡng có nhiều trong dứa là magiê, giúp cơ thể tận dụng hiệu quả chất biotin, axit ascorbic và thiamine. Dứa cũng giúp cơ thể tổng hợp axit béo, bảo vệ tuyến giáp. Những chất dinh dưỡng khác được tìm thấy trong dứa là vitamin C, B1, đồng và chất xơ.Những chất dinh dưỡng này cùng nhau làm nhiệm vụ cải thiện hệ thống miễn dịch, chống lại tình trạng thoái hóa và tăng cường năng lượng. Đặc biệt, dứa cũng có tác dụng cải thiện chất lượng “tinh binh” nên đừng quên cho chàng ăn dứa thường xuyên nhé.Hàu là một loài hải sản giàu kẽm, một vi chất được biết đến để tăng ham muốn tình dục cũng như việc sản xuất các tế bào tinh trùng. Đối với nam giới cố gắng để có con, kích thích tình dục nổi tiếng này là một cách tuyệt vời để tăng cơ hội thụ tinh.Sau khi quan hệ tình dục sẽ cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi, nếu nam giới duy trì thói quen ăn trứng sau khi quan hệ tình dục, có thể làm giảm bớt sự căng thẳng và mệt mỏi.Ăn trứng sau mỗi lần quan hệ tình dục có thể làm cho cơ thể bạn khỏe mạnh và giúp phục hồi sức sống và số lượng tinh trùng cần thiết. Do đó, trứng được xem là tác nhân giúp hồi phục lại số lượng tinh trùng tốt nhất.Nói chung, nam giới trưởng thành có thể ăn một hoặc hai quả trứng mỗi ngày sau khi quan hệ tình dục, một thói quen tuyệt vời giúp sản xuất tinh trùng nhanh và ổn định.Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ăn tỏi có thể nhanh chóng làm tăng ham muốn tình dục. Cho dù là nam giới hay phụ nữ, sau khi ăn tỏi có thể thúc đẩy lưu thông máu và tăng cảm giác được kích thích.Vì vậy, ăn đúng cách một lượng tỏi vừa đủ mỗi ngày là một cách trợ giúp lớn cho đời sống tình dục của bạn trở nên mạnh mẽ hơn.Việc ăn nhiều chuối không chỉ có vai trò tốt trong việc giảm nhẹ triệu chứng cho bệnh nhân bị táo bón, mà các bệnh nhân mắc chứng rối loạn chức năng tình dục cũng có tác dụng thúc đẩy họ tham gia vào hoạt động tình dục sôi nổi hơn.Chúng ta đều biết rằng chuối rất giàu serotonin, chất này có thể làm cho con người cảm thấy hạnh phúc và tự tin, đồng thời thúc đẩy cải thiện ham muốn tình dục một cách rõ ràng.Các nghiên cứu chỉ ra rằng, khi nam giới và phụ nữ uống một ly rượu vang, rượu không chỉ có thể kích thích sự bài tiết của các hormon, mà còn có tác dụng sinh nhiệt tốt, giúp cho việc lưu thông máu tăng tốc, tạo cảm giác kích thích. Điều này có ảnh hưởng lớn đến việc cải thiện ham muốn tình dục.Các vi chất trong quả lựu có tác dụng cải thiện khả năng sản sinh hóc môn tình dục testosterone, giảm căng thẳng và tốt cho trí nhớ. Để tăng ham muốn “yêu”, bạn hãy ăn quả lựu hoặc uống nước ép của loại quả này thường xuyên.

Quảng An (tổng hợp)