Thực phẩm tự nhiên cho chị em 'biến sạch' mỡ bụng

Cà chua



Cà chua là một "vũ khí bí mật" chống mỡ bụng. Nghiên cứu phát hiện phụ nữ uống chừng 300 ml nước ép cà chua mỗi ngày trong 8 tuần giảm chừng 2,5cm vòng eo mà không cần phải ăn kiêng hoặc thay đổi lối sống, tập luyện…



Cà chua chứa 9-oxo-ODA (9-oxo-10,12-octadecadienoic acid), một hợp chất giúp làm giảm lipid trong máu, kiềm chế mỡ bụng.



Quả óc chó



Trong một nghiên cứu, 1200 người trưởng thành được chia thành 3 nhóm theo chế độ ăn kiệng giống nhau, chỉ khác các thực phẩm hỗ trợ. Nhóm dùng chừng 30gram quả óc chó mỗi ngày là nhóm duy nhất giảm mỡ bụng so với nhóm dùng dầu oliu hoặc ăn kiêng toàn diện.



Quả óc chó, hạnh nhân và các loại hạt khác chứa chất béo đơn và đôi không bão hòa lành mạnh, giúp bạn cảm thấy no lâu và giảm cơn đói hơn.

Là một trong những thực phẩm giảm cân có công dụng cực kỳ hiệu quả trong việc giúp chị em phụ nữ ngăn ngừa nếp nhăn, giảm stress thì trà xanh còn hỗ trợ chị em giảm cân hiệu quả. Ảnh minh hoạ: Internet Trà xanh Là một trong những thực phẩm giảm cân có công dụng cực kỳ hiệu quả trong việc giúp chị em phụ nữ ngăn ngừa nếp nhăn, giảm stress thì trà xanh còn hỗ trợ chị em giảm cân hiệu quả. Uống trà xanh thường xuyên không chỉ mang lại cho bạn một tinh thần thoải mái mà còn giúp bạn loại bỏ mỡ thừa, nhanh chóng sở hữu thân hình thon gọn, săn chắc hơn nhé!

Quả việt quất



Quả việt quất giàu anthocyanins giúp "đốt cháy" mỡ bụng. Nghiên cứu của Đại học Michigan cho thấy người nạp chừng 2% calo hàng ngày từ bột quả việt quất giảm hầu hết mỡ bụng trong vòng 3 tháng.



Những nhà nghiên cứu cho rằng anthocyanins tăng chuyển hóa mỡ. Và người ăn chừng 1 chén việt quất mỗi ngày cũng sẽ có tác dụng tương tự.





Là một loại thực phẩm giàu chất đạm nhưng chứa rất ít mỡ nên hải sản cũng được xem là một trong những nguồn thực phẩm hỗ trợ bạn giảm cân nhanh chóng. Ảnh minh hoạ: Internet

Trứng chứa protein chất lượng cao giúp làm giảm mỡ bụng. Ảnh minh hoạ: Internet

Là một loại thực phẩm giàu chất đạm nhưng chứa rất ít mỡ nên hải sản cũng được xem là một trong những nguồn thực phẩm hỗ trợ bạn giảm cân nhanh chóng. Và khi bạn sử dụng loại nguyên liệu này vào thực đơn giảm cân của mình loại thực phẩm này sẽ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và từ đó, bạn sẽ kiểm soát được nguồn thực phẩm nạp vào cơ thể mình mỗi ngày.Tinh bột là nguồn cung cấp năng lượng chính cho các hoạt động của cơ thể, tham gia vào quá trình trao đổi chất giúp cơ thể luôn khỏe mạnh. Tuy nhiên, nếu bạn ăn nhiều tinh bột và ít vận động sẽ khiến năng lượng cung cấp dư thừa và là nguyên nhân béo phì. Vì vậy, để giảm cân hiệu quả bạn nên thay đổi chế độ ăn không tinh bột.Trứng chứa protein chất lượng cao giúp làm giảm mỡ bụng. Trứng chứa protein chất lượng cao giúp làm giảm mỡ bụng. Theo một nghiên cứu, người theo một chế độ ăn kiêng nhiều protein sẽ giảm chừng 38% mỡ cơ thể so với những người ăn kiêng theo chế độ nhiều carbohydrates.Thêm một nhóm thực phẩm có công dụng cực kì quan trọng, cực kì tốt cho người đang muốn giảm cân đó chính là nhóm thực phẩm nhiều chất xơ, các loại rau xanh, rau củ quả… Chính vì giàu chất xơ, giàu vitamin… nên nhóm thực phẩm này sẽ giúp bạn có cảm giác mau no và no lâu hơn, từ đó bạn sẽ kiểm soát được nguồn thực phẩm nạp vào cơ thể mỗi ngày và hạn chế tích tụ chất béo bên trong cơ thể.

Thái Hà (tổng hợp)