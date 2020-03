Tiếp xúc gần với người mắc Covid-19, du khách Anh không chịu khai nơi ở

Quảng cáo

Cụ thể, hành khách tên Groman Manthew James Knight, 32 tuổi, quốc tịch Anh. Theo đó, ngày 2/3, hành khách này có đi trên chuyến bay VN0054 đến sân bay Nội Bài. Ngày 5/3, hành khách đến Hội An, lưu trú tại khách sạn An Hà, phường Sơn Phong, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Đến ngày 7/3, hành khách rời Hội An đến TPHCM.

Hiện hành khách này vẫn đang ở Việt Nam nhưng chưa xác định được nơi lưu trú. Người này đang ở khách sạn nhưng không chịu khai địa chỉ chi tiết.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đề nghị Trung tâm Y tế quận huyện triển khai tìm kiếm hành khách này để được cách ly đúng quy định.

Chuyến bay VN0054 của hãng hàng không Vietnam Airline (xuất phát từ Anh hạ cánh sân bay Nội Bài (Hà Nội) .

Cùng ngày, Sở Y tế TPHCM cũng có văn bản đề nghị UBND các quận, huyện, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố phổ biến rộng rãi danh sách hành khách đi trong chuyến bay VN0054 của hãng hàng không Vietnam Airline (xuất phát từ Anh hạ cánh sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào ngày 2/3 đến cán bộ, công chức của đơn vị và người dân địa phương để xác định việc tiếp xúc. Theo Sở Y tế TPHCM, việc này nhằm đảm bảo phát hiện kịp thời người có nguy cơ lây nhiễm bệnh, người nhiễm bệnh từ chuyến bay.

Theo báo cáo của HCDC, tính đến sáng ngày 11/3, trên địa bàn ghi nhận tổng cộng 4 trường hợp mắc Covid-19, trong đó 3 trường hợp đã khoẻ mạnh và xuất viện. Tổng số 102 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đều có kết quả xét nghiệm âm tính. 45 người đã tiếp xúc với người nhiễm hoặc nghi nhiễm đều đã kết thúc thời gian theo dõi. Trong ngày ghi nhận thêm 6 trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân thứ 30 nhiễm Covid-19 ở nước ta. 6 người này đã được cách ly tập trung, lấy mẫu và chờ kết quả xét nghiệm. Hiện còn 366 trường hợp được cách ly tại các điểm cách ly tập trung của quận/huyện, 408 người cách ly tại các điểm cách ly tập trung của thành phố, 586 người đang được cách ly theo dõi tại nhà.

