Tiết lộ sốc về bữa tiệc thác loạn trên 'đảo tình dục'

Sau khi một kỳ nghỉ như vậy lần đầu tiên được tiết lộ làm dấy lên làn sóng phản đối kịch liệt ở Colombia vào năm 2017. Hồi tháng 12 năm ngoái, các nhà tổ chức đã chuyển địa điểm đến một hòn đảo ở Caribe.Và sự kiện suy đồi diễn ra trong bốn ngày này đã hoạt động trở lại trong năm nay với các loại ma túy và những bữa tiệc thác loạn không giới hạn cho những khách du lịch tình dục sẵn sàng chi khoảng 6.000 USD cho một vé “vàng”.Trong một cuộc trò chuyện riêng, một trong những vị khách mời năm ngoái đã tiết lộ với báo điện tử The Sun rằng, tất cả khách hàng đều lựa chọn cho mình hai cô gái, những người sẵn sàng dành toàn bộ thời gian của kỳ nghỉ để đáp ứng mọi ham muốn tình dục của khách.Vị khách có tên Ryan, 33 tuổi, một nha sĩ đến từ New York, đã tiết lộ về cách thức bắt đầu buổi tiệc thác loạn chỉ vài phút sau khi 30 khách đã có mặt đầy đủ trên một chiếc du thuyền sang trọng đưa họ và 60 gái làng chơi đến một hòn đảo nhiệt đới của tư nhân.Ryan, cha của 2 đứa con cũng cho biết, các loại ma túy và chất kích dục đều sẵn có để du khách tự do trải nghiệm, và mỗi người đàn ông sẽ có một tiếng đồng hồ tận hưởng với 15 cô gái cùng lúc.Ryan cũng tiết lộ rằng, anh ta ngay lập tức nhận ra một vị khách mời là ngôi sao nhạc pop nổi tiếng của Canada, người đã nói với vợ rằng anh ta đang đi công tác. Ryan biết, anh biết được thông tin về tour du lịch tới Đảo tình dục này trên báo New York và muốn thử xem sao.Ryan kể: “Sau khi trả tiền, họ đã đưa cho tôi một vé vàng với tên tôi trên đó. Chúng tôi gồm 30 người, tất cả là đàn ông ngoại trừ một cặp vợ chồng. Hầu hết đều là những chuyên gia, bác sĩ, luật sư, ở độ tuổi từ 25 đến 50. Một nửa trong số họ đã kết hôn. Có một số người khá bẽn lẽn, đến từ Thung lũng Silicon, những người chưa từng làm điều này trước đây và họ tỏ ra khá hồi hộp lúc mới nhập cuộc”.“Có hai người Anh, một người là doanh nhân và người kia là luật sư. Có người Úc và người Canada, và rất nhiều người Mỹ. Trên thuyền cũng có hai ngôi sao nhạc pop nổi tiếng đến từ Canada. Tôi ngay lập tức nhận ra một trong số họ, anh ấy rất nổi tiếng, còn người kia là bạn của anh ấy và mặc dù tôi không biết anh ta, nhưng sau này tôi đã nhìn thấy anh ấy trên Internet và biết rằng anh ấy cũng khá có tiếng tăm."Ryan cho biết, cuộc thác loạn bắt đầu ngay sau khi cả nhóm đặt chân lên chiếc thuyền sang trọng đó.Anh nói: “Du thuyền đầy những phụ nữ Latinh xinh đẹp, khiêu vũ và uống rượu. Sau khi uống những ly rượu được trao tận tay, chúng tôi bắt đầu có cảm giác lâng lâng, nới lỏng.Mỗi người đàn ông được lựa chọn hai cô gái và giữ họ bên mình trong suốt chuyến đi. Và chỉ 15 phút sau khi khởi hành, tôi đã ở trên giường với họ".“Tất cả những người đàn ông khác đều hài lòng với các cô gái của họ, ngoại trừ một người đến sau cùng và muốn một cô gái gầy gò vì anh ta đã quá quen với những thân hình đẫy đà”."Những nhà tổ chức nhanh chóng muốn thoát khỏi sự phiền hà nên ngay lập tức tìm cho anh ta một cô gái khác hợp gu".Khi đã tới đảo, các vị khách được mang theo hai gái làng chơi đến phòng của họ trong một khách sạn năm sao sang trọng.Ryan kể tiếp:”Khu nghỉ mát rất ấn tượng, thực sự giống như một thiên đường nhiệt đới. Có một nhà hàng buffet với đồ ăn không giới hạn, sân golf, sân tennis và bãi biển.Nhưng tất nhiên những người đàn ông đều chỉ quan tâm đến một thứ. Một số trong số họ không ngủ trong suốt cả bốn ngày để tận hưởng tối đa hai cô gái của mình. Và nếu bạn đã chán một cô gái, bạn có thể thỏa thuận với một du khách khác để trao đổi".Ryan nói rằng anh ấy thỏa mãn với các cô gái của mình mặc dù họ "không nói tiếng Anh, ngoại trừ một vài câu cơ bản" .Ryan cho biết "ma túy lúc nào cũng sẵn có với có rất nhiều loại, như: thuốc kích thích poppers, cocaine và tất cả những loại khủng nữa.""Có một số loại ma túy mà tôi chưa bao giờ nghe nói trước đây, giống như những loại mà họ gọi là “thuốc bôi răng”, nó có màu hồng và khi bạn hít nó, nó sẽ thực sự khiến bạn phấn khích và có ham muốn quan hệ tình dục."Người đàn ông New York này cho biết, khoảnh khắc đáng nhớ nhất của anh là một hoạt động mang tên “All In” (Tất cả cùng vào), tức là trải nghiệm khi mỗi vị khách có thể ngủ với 15 cô gái trong phòng cùng một lúc.Anh nói: “Đó là điều điên rồ nhất mà tôi từng làm trong đời. Tôi không bao giờ muốn khoảnh khắc đó kết thúc”.Các hoạt động khác bao gồm nhảy salsa ngực trần, nhảy từ du thuyền xuống bơi với không mảnh vải trên người, và nhảy disco trong khu nghỉ dưỡng của hòn đảo, nơi các cô gái hoàn toàn trần truồng nhảy múa, Ryan cho biết.Cùng với những cô gái của mình, hai ca sỹ người Canada cũng đã có một tối trình diễn không thể ấn tượng hơn.Người đàn ông nghiện sex tới từ New York tiếp tục kể rằng, anh cặp kè với gái làng chơi ở khắp mọi nơi, trong nhà hàng, bên bể bơi, trên du thuyền và thậm chí cả trên sân golf.Anh cho biết thêm:”Các nhân viên tại khu nghỉ mát rất thân thiện, họ đã chứng kiến những trận thác loạn và phải dọn dẹp rất nhiều mớ hỗn độn nhưng vẫn lịch sự”.“Cặp vợ chồng duy nhất tham gia chuyến đi trở thành tâm điểm trong kỳ nghỉ lần này”, Ryan nói. “Người vợ nổi máu ghen thực sự và hai vợ chồng nhiều lần la hét, đánh lộn lẫn nhau. Một vài người đàn ông muốn ngủ với cô ấy, và thậm chí còn trả tiền cho người chồng để làm điều đó. Cuối cùng, họ cũng có một bữa tiệc thác loạn trong phòng của mình cùng với ba người đàn ông khác và các cô gái của họ".Ryan cho biết anh là một trong 10 người đàn ông đã trả thêm 6.000 đô la để ở lại thêm ba ngày nữa trên đảo, nhưng anh cũng nói rằng anh đã bị nghiện thuốc vì anh nhớ rất ít về những gì đã xảy ra trong nửa sau của chuyến đi.Anh cũng cho biết đã đặt vé cho sự kiện của năm nay bắt đầu vào ngày 14 tháng 12, và khi đó anh ta sẽ nói với vợ rằng mình lại cần phải đi công tác.Chưa rõ, sau vụ tiết lộ sốc về tour du lịch tình dục tại đảo Caribe này được đưa lên báo, hoạt động này có một lần nữa có bị phản đối và cấm hoạt động hay không.

H.K

The Sun