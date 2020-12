Tin mới nhất về ca mắc COVID-19 tiên lượng rất nặng ở Quảng Nam

Quảng cáo

Có thể bị lây nhiễm COVID-19 qua thú cưng hay muỗi đốt? Virus gây bệnh COVID-19 có truyền qua muỗi đốt hay vật nuôi bị nhiễm COVID-19 có truyền được sang người hay không?

Chiều 17/12, bác sỹ Đinh Đạo – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho hay, đơn vị vừa tổ chức hội chẩn, điều trị cho bệnh nhân 1405 (73 tuổi, quê ở Cà Mau) mắc COVID-19 cùng nhiều bệnh nền kèm.

Ngày 17/12, bệnh nhân sốt giảm, tuy nhiên tình trạng suy hô hấp có xu hướng xấu hơn.

Theo kết luận hội chẩn, bệnh nhân bị viêm phổi nặng do SARS-CoV-2. Ngoài ra mắc các bệnh kèm thoát vị bẹn và rốn, xuất huyết tiêu hóa trên mức độ nặng (tạm ổn) do vỡ trướng tĩnh mạch thực quản và loét dạ dày, tăng huyết áp, đái tháo đường týp 2, xơ gan do vi rút viêm gan B.

Tiên lượng suy hô hấp tiến triển, nguy cơ thuyên tắc phổi cao, nguy cơ tái xuất huyết tiêu hóa cao.

Về hướng điều trị tiếp, các bác sỹ sẽ hỗ trợ hô hấp, tiếp tục thở oxy gọng mũi, theo dõi diễn tiến lâm sàng và khí máu động mạch. Thuốc đặc trị COVID-19 sau đó đánh giá lại lâm sàng và cân nhắc kéo dài hơn. Điều chỉnh đường huyết; điều chỉnh huyết áp và điều trị, hỗ trợ các triệu chứng khác. Ngoài ra bệnh viện xin ý kiến của Bộ Y tế về ngừa thuyên tắc phổi

Trước đó ngày 6/12, BN từ Mỹ quá cảnh Nhật Bản, sau đó nhập cảnh tại sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN319 được cách ly tại tỉnh Quảng Nam ngay sau khi nhập cảnh.

Kết quả xét nghiệm trong các ngày 7, 8, 10/12/2020 âm tính. Lấy mẫu lần 4 ngày 14/12 kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Hoài Văn