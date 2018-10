Tinh dầu xương rồng - “Thần dược” mới cho phái đẹp

Hãy quên dầu dừa và dầu argan đi, vì giờ đây, dầu xương rồng đã trở thành “vị cứu tinh mới” có mặt trong bộ sưu tập dưỡng da của những tín đồ say mê làm đẹp.Tinh dầu mang tên Prickly Pear, một loài cây có nguồn gốc từ cây xương rồng lê gai, hiện đang gây ra cơn “sốt” trong thế giới làm đẹp và là thành phần hàng đầu được để mắt tới trong bất kỳ sản phẩm làm đẹp nào có liên quan tới cây xương rồng.Tinh dầu Prickly Pear chứa một hàm lượng axit amin Taurine cao giúp điều chỉnh và duy trì chức năng rào cản của da, đồng thời tái tạo hydrate các lớp bề mặt của da để tinh chỉnh kết cấu và làm cho da căng mịn.Loại tinh dầu này cũng giữ lượng độ ẩm dồi dào, kết hợp với chất chống oxy hóa vitamin E (150% nhiều hơn dầu argan) và vitamin K, giúp làm mềm và bảo vệ da chống lại các gốc tự do, giúp ngăn ngừa lão hóa sớm và những tác hại của môi trường.Nếu bạn không bị khô da, bạn vẫn có thể hưởng lợi từ loại cây xương rồng lùn này. Chiết xuất từ tinh dầu xương rồng lê cũng chứa các axit béo nuôi dưỡng da: omega 6 và 9, giúp ổn định và làm hồng làn da, đồng thời cũng có công dụng tuyệt vời cho những người bị chứng mặt đỏ.Tinh dầu Prickly Pear cũng là giải pháp hoàn hảo cho làn da dễ bị mụn trứng cá vì đặc tính chống vi khuẩn và chống viêm của nó. Mang hàm lượng axit linoleic cao, tinh dầu Prickly Pear giúp ngăn ngừa bã nhờn trở nên cứng lại, do đó giúp lỗ chân lông không bị bịt kín.Tinh dầu Prickly Pear không những chỉ mang lại lợi ích cho da mà còn tạo độ ẩm cho mái tóc, làm mái tóc trở nên sáng bóng và dày dặn hơn. Thêm vào đó, loại tinh dầu này cũng là chất bôi trơn kỳ diệu cho những ổ khóa gỉ sét.

H.K

New York Post