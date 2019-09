Tình trẻ ôm mớ tiền 'chạy làng', bỏ lại cô chủ lỡ thì đau đầu tìm cách gỡ nợ

Quảng cáo

Quan niệm về chuyện trinh tiết của người phụ nữ trong thời đại hiện nay không còn quá khắt khe như trước nữa, nên theo chị, em cứ an tâm mà sống, không phải quá nặng nề, dằn vặt sau những gì xảy ra trong câu chuyện. Em biết sai, biết sửa, sống tốt nhất định em sẽ tìm được tình yêu xứng đáng với mình trong số những người đàn ông nghiêm túc, biết thông cảm sẻ chia cùng em thôi em ạ.Việc quan trọng cần làm với em bây giờ là tìm thời điểm thích hợp mà tâm sự chuyện riêng tư của mình để bố hiểu nguyên nhân vì đâu mà thất thoát số tiền lớn của gia đình như vậy. Hậu quả đã xảy ra, em không nên cố giấu diếm bố mẹ nữa. Chỉ khi nào biết tường tận sự việc, bố mẹ mới giúp em vượt qua được. Đừng dại dột đi vay mượn tín dụng đen, rồi lãi mẹ đẻ lãi con, còn phiền lòng bố mẹ hơn lúc này nhiều đấy em nhé.Bình tĩnh, giữ cho cái đầu mình được tỉnh táo để có giải pháp hợp tình, hợp lí mà tháo gỡ khó khăn này càng sớm càng tốt em ạ.Mong mọi việc diễn biến an lành để em tìm được bến đỗ bình yên cho cuộc đời mình. Chúc em may mắn và luôn khỏe.

An Trí