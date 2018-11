Toạ đàm: 'Tăng cường phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân 2018'

7 phút trước

Cùng một bệnh nhưng nguyên nhân lại khác nhau: có thể do virus hoặc vi khuẩn, đúng không? Làm sao để phân biệt được chính xác nguyên nhân? Điều trị có gì khác nhau?

Thạc sỹ, BS Đỗ Thiện Hải - Phó Trưởng Khoa Truyền nhiễm, BV Nhi TƯ

Các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp có thể do vi khuẩn hoặc virus nhưng có thể kết hợp cả hai loại tác nhân gây bệnh. Chúng ta có thể phân biệt bệnh do vi khuẩn hoặc virus bằng các triệu chứng. Bệnh do vi khuẩn thường gây sốt cao, mệt mỏi, ăn kém, với trẻ em thì khi đỡ sốt trẻ vẫn mệt mỏi, không chơi. Nếu bệnh do virus thì thường gây các biểu hiện viêm long đường hô hấp như: hắt hơi, chảy nước mũi, khi dùng thuốc hạ sốt trẻ sẽ đỡ sốt và vẫn ăn, chơi tốt.

Nếu bệnh do virus thì chủ yếu điều trị triệu chứng như: sử dụng thuốc hạ sốt, các thuốc giảm tiết dịch đường hô hấp, không chỉ định dùng kháng sinh. Nếu bệnh do vi khuẩn thì bắt buộc phải dùng kháng sinh.

Xin bác sĩ chỉ cách phân biệt được cảm cúm thông thường và cúm gia cầm, bởi vì các biểu hiện giống nhau; sốt, ho, đau người. Biểu hiện cúm như thế nào là nặng cần đến khám bệnh viện?

Cả hai bệnh đều có biểu hiện là viêm long đường hô hấp trên như: hắt hơi, chảy nước mũi, ho. Tuy nhiên, cảm cúm thông thường thì các triệu chứng thường nhẹ và khỏi sau 2-3 ngày. Bệnh do cúm gia cầm thường gây sốt cao, các triệu chứng diễn biến nặng, một số trùng virus có thể gây viêm phổi nặng, có thể gây tử vong. Bệnh cúm nặng thường có các triệu chứng như: sốt cao, mệt mỏi, sau 1-2 ngày có thể gây khó thở, suy hô hấp diễn biến nhanh. Nếu thấy các biểu hiện như: mệt mỏi, khó thở, nôn nhiều… thì phải đến khám tại các cơ sở y tế và nhập viện nếu cần thiết.