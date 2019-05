TPHCM hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động ngành xây dựng

Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, sáng 17/05, tại công trường dự án The Peak thuộc khu phức hợp Phú Mỹ Hưng Midtown, Bộ Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Sở Xây dựng TPHCM, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng và Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành xây dựng năm 2019.



Chủ đề của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành xây dựng năm 2019 là “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh trong ngành xây dựng – một lĩnh vực đặc thù, luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn, vệ sinh lao động.

Đại diện Bộ Xây dựng đánh giá cao công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại công trường The Peak, khu phức hợp Phú Mỹ Hưng Midtown. Phát biểu phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành xây dựng năm 2019, PGS. TS Phạm Minh Hà, Cục trưởng Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng, cho biết: “Thông qua buổi lễ hôm nay, tôi mong rằng các đơn vị, các doanh nghiệp trong ngành xây dựng sẽ đẩy mạnh các hoạt động cải thiện điều kiện lao động, đề cao trách nhiệm và tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho người lao động”.

Bà Nguyễn Thị Thủy Lệ, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam, tặng bằng khen cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2018.

Cũng tại Lễ Phát động, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã trao bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động năm 2018. Bộ Xây dựng cũng đã trao tặng cờ lưu niệm cho Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng và Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, ghi nhận sự đóng góp trong công tác tổ chức Lễ phát động.



PV