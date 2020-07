Trẻ tự kỷ phục hồi kỳ diệu nhờ ghép tế bào gốc

Từ tuyệt vọng tới hi vọng

Chị Đặng Thanh Xuân (ở quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) vẫn nhớ cảm giác cách đây 3 năm, khi bé Lê Bảo Nam con trai chị phát hiện chứng tự kỷ khi được 14 tháng tuổi. Từ đó là chuỗi ngày gian nan bế tắc, chị nghỉ việc ngược xuôi chạy chữa cho con. “Ai mách gì tôi cũng làm theo nấy. Có những đêm con ốm phải đi 40 km mới tới bệnh viện, chỉ biết ôm con mà khóc”, chị Xuân kể.

Đầu năm ngoái, sau hơn 4 tháng ăn trực nằm chờ, tốn gần 50 triệu đồng/tháng vào tận Gia Lai chữa mà không thấy tiến triển, chị Xuân lại đưa con về quê trong vô vọng.

Trong lúc mệt mỏi và tuyệt vọng ấy, chị Xuân được giới thiệu ra Hà Nội đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City. Tại đây, qua kiểm tra, các bác sĩ đánh giá Nam đã bị rối loạn phổ tự kỷ ở mức rất nặng. Tất cả chỉ số phát triển từ vận động, nhận thức đến ngôn ngữ đều rất thấp.

Bác sĩ đã tư vấn cho con ghép tế bào gốc. Và điều không ngờ tới đã tới: Cuối tháng 12/2019, chưa đầy 1 tháng sau khi được ghép tế bào gốc kết hợp can thiệp tâm lý, Bảo Nam như biến thành một người khác.

“Sung sướng lắm!”, chị Xuân nhắc đi nhắc lại cảm xúc của cả gia đình Bảo Nam 5 tuổi lần đầu có phản ứng khi nghe gọi tên, lần đầu ăn cơm chứ không chỉ nhai cháo như trước. Chị Xuân vui trào nước mắt khi con lần đầu biết thơm mẹ, bi bô hay thậm chí biết đòi hỏi như trẻ khác.

Là người trực tiếp điều trị can thiệp tâm lý cho Bảo Nam, ThS tâm lý Đặng Thị Thanh Tùng, Bệnh viện Vinmec Times City cho biết, Bảo Nam thay đổi từng ngày. Hơn 2 tháng không đến bệnh viện do giãn cách dịch COVID-19, bé vẫn giữ được những hiểu biết cơ bản. Các rối loạn về cảm giác và hành vi có giảm dần, ngôn ngữ phát triển và biểu hiện cảm xúc tốt hơn. Thông thường, khi chỉ can thiệp tâm lý, các tiến bộ này có thể mất dần khi gián đoạn. Lên Hà Nội cuối tháng 6/2020, Bảo Nam được tiếp tục tham gia lớp can thiệp tâm lý và ghép tế bào gốc lần 2 tại Vinmec.

“Từ chỗ nhiều năm can thiệp không có kết quả, nay chỉ sau 6 tháng mà Nam đã đạt được như thế có thể xem là bước ngoặt lớn”, ThS Tùng đánh giá.