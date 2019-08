Trở về từ cõi tử sau khi tông đuôi xe ô tô vỡ tá tràng

Quảng cáo

Ngày 14/8, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, vừa cấp cứu thành công bệnh nhân bị vỡ tá tràng 2 đoạn phức tạp. Bệnh nhân được cứu sống là anh Trần Quan Bạc (20 tuổi, ngụ huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng). Được biết, anh Bạc điều khiển xe máy tông vào đuôi xe ô tô, phần bụng trên đập trực tiếp vào tay lái.

Ca vỡ tá tràng 2 đoạn được cứu sống. Hiện bệnh nhân đang phục hồi tốt - Ảnh: Kim Hà.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tổn thương tá tràng ở 2 vị trí, sốc nặng do mất máu, vết thương mũi 3cm, xây xát da vùng bụng trên rốn. Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành siêu âm bụng phát hiện có nhiều dịch ổ bụng kém thuần trạng. Chụp cắt lớp vi tính thấy có hơi tự do ổ bụng, hơi và máu tụ sau phúc mạc cạnh tá tràng, tụy, dày thành ruột non, dịch ổ bụng lượng nhiều.

Nhận định đây là một trường hợp nặng, tổn thương phức tạp nên bệnh viện đã tiến hành hội chẩn gồm nhiều chuyên khoa và quyết định phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân.

Quá trình phẫu thuật, ổ bụng có khoảng 800 ml máu loãng và 800 gram máu cục, tụ máu sau phúc mạc lan rộng xuống hố chậu hai bên và mạc treo ruột non, tá tràng đoạn D1 vỡ 30%, môn vị dập nát (độ II-AAST). Bệnh nhân được chỉ định mở thám sát khối máu tụ và tiếp tục phát hiện tá tràng D4 vỡ gần đứt đôi và có một mạch máu đang chảy (độ III-AAST).

Trong và sau mổ bệnh nhân được truyền tổng cộng 5 đơn vị khối hồng cầu và 4 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh, cùng với dịch truyền, kháng sinh, giảm đau.

Sau 5 giờ căng thẳng trên bàn mổ, ca phẫu thuật đã thành công. Hiện, anh Bạc đã tỉnh táo, không sốt, sinh tồn ổn định, ăn uống được, trung tiện, ống dẫn lưu bụng đã được rút và có thể ra viện trong vài ngày tới.

