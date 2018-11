Trung Quốc: Vụ chỉnh sửa gen ngừa HIV gây tranh cãi gay gắt

Theo AP, He Jiankui tuyên bố rằng ông đã điều chỉnh mã di truyền của phôi thai để giúp chúng chống lại sự lây nhiễm HIV trong tương lai . Tuy nhiên, thành tựu đáng ghi nhận đó của ông vẫn chưa được xác thực.He Jiankui, người dự kiến sẽ phát biểu tại một hội nghị về chỉnh sửa gen trong tuần này, đã tiết lộ công việc của mình cho các phóng viên. Khi nói chuyện với báo chí, ông đưa ra một số tuyên bố táo bạo về những gì ông có thể thực hiện trong việc chỉnh sửa gen của phôi người bằng cách sử dụng công cụ sửa đổi gen CRISPR-Cas9, nhưng câu chuyện của ông có một vài lỗ hổng cần được giải quyết.Đầu tiên, có một thực tế tồn tại là He Jiankui chưa công bố công trình của mình trên bất kỳ một tạp chí khoa học nào, điều này đồng nghĩa với việc thiếu đi sự xác nhận độc lập.Một nhà nghiên cứu người Mỹ đã cho biết đã cộng tác để trợ giúp He Jiankui, nhưng đó không phải là những xác nhận xứng tầm mà hầu hết các nhà khoa học đều tìm kiếm.Tiếp đến là báo cáo của TechCrunch cho biết, bệnh viện nơi He Jiankui tuyên bố cộng tác để chỉnh sửa gen đã phủ nhận không hề biết về công việc của He Jiankui.Phát ngôn viên của bệnh viện tuyên bố:"Việc chỉnh sửa gen đã không diễn ra tại bệnh viện của chúng tôi," đồng thời phủ nhận thông tin về sự ra đời của bất kỳ một em bé biến đổi gen nào tại cơ sở này.Cũng như đã từng xảy ra trước đây đối với những nỗ lực nhằm chỉnh sửa gien và các nghiên cứu trong quá khứ, phần lớn cộng đồng nghiên cứu khoa học và y khoa đã lên án công trình của He Jiankui (nếu nó thực sự được thực hiện như ông tuyên bố) vì cho rằng việc làm này là phi đạo đức và nguy hiểm.Ý tưởng sửa đổi DNA đã dẫn đến mối quan tâm lớn về việc “thiết kế trẻ sơ sinh” để ra đời theo mong muốn của cha mẹ, và nhiều người đã ví công trình của He Jiankui như đang ở trên một con dốc trơn trượt có thể dẫn nhân loại vượt qua một số giới hạn vô cùng đáng sợ.

H.K

BGR