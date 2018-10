Tự sinh con tại nhà tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

TS. BS Huỳnh Thị Thu Thủy- nguyên Phó Giám đốc BV Từ Dũ cho biết: “Ở nhà sinh tự nhiên rất có thể xuất hiện băng huyết sau sinh. Sinh tại nhà không cắt tầng sinh môn sẽ làm rách cửa mình, rách tầng sinh môn sau này sẽ nhiễm trùng, biến chứng sa sinh dục rất nhiều. Nhiễm trùng hậu sản, băng huyết sau sinh là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho các bà mẹ trên toàn thế giới chứ không phải chỉ ở Việt Nam mà thôi”.

Khi "vượt cạn", người mẹ phải gắng sức nhiều, có những cơn co tử cung. Tuy nhiên, những cơn co tử cung có lúc yếu, dẫn đến cuộc đẻ dài, nguy cơ nhiễm trùng cao, hoặc nếu co quá mạnh, vỡ cả tử cung. Trong quá trình này rất cần sự hỗ trợ của nhân viên y tế.





Sau sinh, sản phụ có thể bị băng huyết, máu chảy xối xả. Nếu không cấp cứu kịp thời thì có thể tử vong chỉ sau vài phút. Ngoài ra, sau cuộc đẻ còn liên quan nhiễm trùng sau đẻ, nếu không có sự hỗ trợ của thầy thuốc, y tế, người mẹ sau này có thể sa sinh dục…



Còn theo PGS.TS Vũ Bá Quyết, Giám đốc BV Phụ sản TƯ, việc sinh đẻ luôn có những tình huống xảy ra bất ngờ. Ví dụ như mất tim thai, sa dây rốn tự nhiên, tắc mạch ối, môi trường kém vệ sinh, bệnh nhân không được theo dõi thai kỳ cẩn thận sẽ càng nguy hiểm dẫn đến suy tim cấp, tiền sản giật, mất nhiều máu, băng huyết.



Nếu chẳng may xảy ra những tai biến ấy, chỉ có ở tại cơ sở y tế mới có thể cấp cứu kịp thời, xử trí nhanh chóng và có các trang bị thiết bị hỗ trợ cứu cả mẹ và con. Còn nếu đẻ tại nhà, các trang thiết bị không có, không có nữ hộ sinh hỗ trợ thì khi xảy ra những tai biến như vậy sẽ không xử lý kịp, nếu đưa đến BV cũng không kịp. Lúc đó, có hối hận cũng đã muộn.



