'Tuyệt chiêu' chống đau xương khớp ngày lạnh hiệu quả không thể ngờ

Với nhiều người, đặc biệt là người già, mùa đông đến là nỗi ám ảnh của bệnh xương khớp khiến họ thao thức hằng đêm. Bệnh ở chế độ nhẹ sẽ làm cho các khớp xương đau nhức, nhưng đến một thời điểm nào đó sẽ gây đau nhức khắp cơ thể và có thể dẫn đến liệt toàn thân. Hãy cùng điểm qua một số cách sau đây để có thể kiểm soát căn bệnh xương khớp một cách hiệu quả hơn vào mùa đông nhé!Việc kiểm soát cân nặng là điều quan trọng đối với người lớn tuổi. Nó không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn dễ gây ra các bệnh về tim mạch, béo phì, tiểu đường,… Ngoài ra, nó cũng là một trong những tác nhân gây ra bệnh xương khớp.Cân nặng và sức khỏe có những mối quan hệ rất chặt chẽ, chúng hỗ trợ cho nhau. Khi chúng ta vượt quá số cân quy định thì mọi lực trên cơ thể sẽ bị dồn xuống đầu gối, đó chính là nguyên nhân dẫn đến đau nhức xương khớp. Nếu muốn tránh khỏi những cơn đau nhức khó chịu thì trước hết hãy đảm bảo cho bản thân có mức cân nặng phù hợp.Ăn uống với những chế độ khoa học không chỉ mang lại cho bạn một sức khỏe tốt mà còn giúp cho xương thêm chắc khỏe.Trong bữa ăn của người cao tuổi nên hạn chế các loại thức ăn có quá nhiều dầu, mỡ, quá nhiều chất đạm,… Hãy lựa chọn những loại thưc phẩm thanh mát, rau củ, trái cây ít đường, chứa nhiều vitamin C, D. Bên cạnh đó, cần cho người lớn tuổi ăn các loại ngũ cốc nguyên hạt, chúng rất giúp ích cho xương khớp.Những người hay bị đau nhức xương khớp không nên nằm yên một chổ hay là làm việc thường xuyên, quá sức mà hay thay thế vào đó là những buổi tập luyện để có được một sức khỏe ổn định.Hãy làm quen với các bài tập yoga tốt cho người đau lưng hay một số bài tập giảm nhức mỏi toàn thân hoặc cũng có thể là tập dưỡng sinh chẳng hạn. Đây là những bài tập mang lại một sức dẻo dai cho bạn cũng như là cho các khớp xương. Ngoài ra, chúng còn mang lại một cảm giác thoải mái, giải tỏa được những căng thẳng nhất định. Bên cạnh đó cần tập thói quen ngủ đủ giấc, thực hiện một số động tác khởi động nhẹ như cúi, xoay người,… Đặc biệt cần tránh những hoạt động mang vác nặng nhọc để bảo vệ hệ thống xương.Việc massage không chỉ dành cho việc lưu thông các mạch máu mà nó còn có chức năng giúp các khớp xương được thư giản sau những hoạt động nặng nhọc.Nếu bạn không tin tưởng lắm về đôi bàn tay của mình thì hãy đầu tư ngay một chiếc máy massage toàn thân để đảm bảo cho cơ thể, xương khớp của bạn luôn được khỏe mạnh.Khi uống rượu, bia thì tinh thần của chúng ta rất dễ bị ức chế, đầu óc không được tỉnh táo, dẫn đến việc đi đứng không được an toàn và rất dễ ngã.Đối với người già, cấu trúc xương dần bị lão hóa, nếu bị trượt ngã nặng sẽ dễ gây ra các vấn đề về gãy xương và ảnh hương lớn đến sức khỏe. Ngoài ra, nó còn gây ra rất nhiều tổn hại đến sức khỏe xương khớp, dễ gây mất canxi của xương, lúc này sẽ xảy ra tình trạng xương giòn và có thể gãy bất cứ lúc nào. Chính vì thế, việc hạn chế sử dụng rượu bia, chất kích thích sẽ giúp cho hệ thống xương khớp của bạn thêm phần chắc khỏe và an toàn hơn khi vào mùa đông.Nhiệt độ lạnh làm giảm lưu lượng máu, và do đó làm giảm sưng mô. Nếu bạn lần đầu cảm thấy đau, hãy chườm túi nước đá lên vùng bị ảnh hưởng thời gian 15 phút mỗi giờ. Ngày hôm sau, chỉ áp dụng chườm lạnh bốn hoặc năm lần, vẫn trong 15 phút.Quá trình này là rất quan trọng để giảm đau khớp. Hãy nhớ rằng, để tránh bỏng lạnh, không đặt đá trực tiếp lên da, và thay vào đó hãy bọc nó trong một chiếc khăn hoặc khăn lau.Nước ấm sẽ giảm áp lực lên khớp và cơ bắp, vì vậy bạn có thể sử dụng nước ấm để giảm đau khớp ở đầu gối và hông. Ngâm vùng bị ảnh hưởng trong nước và xoa bóp để kích thích lưu lượng máu.Hỗn hợp thảo dược tự nhiên, chẳng hạn như trà thảo dược, là một cách tuyệt vời để giảm bớt cũng như ngăn ngừa đau đầu gối, hông và đau khớp khác.Khi chọn phương pháp tập thể dục, hãy chọn một bài tập cho phép bạn di chuyển trong giới hạn của cơn đau và không gây đau thêm cho khớp (chẳng hạn như đầu gối của bạn). Đôi khi đau khớp có thể được giảm bớt bằng cách tập thể dục nhỏ và kéo dài. Tuy nhiên – và đây là chìa khóa – tập thể dục có thể làm tăng sức mạnh và tính linh hoạt của khớp, do đó ngăn ngừa đau khớp tiềm ẩn.Vật lý trị liệu là phương pháp điều trị thường được sử dụng trong hệ thống y tế. Những tác dụng của vật lý trị liệu bao gồm điều trị một số tình trạng về sức khỏe gây đau đớn hay ảnh hưởng đến chức năng thể chất của bạn.Các phương pháp thay thế điều trị như châm cứu và yoga được kiểm chứng là không chỉ có thể tăng cường phạm vi chuyển động của khớp, mà còn giúp giảm đau xương khớp và ngăn ngừa nó.Nếu cơn đau quá lớn, cố gắng cố định khu vực bằng nẹp hoặc băng bó. Điều này không nên được thực hiện trong mọi trường hợp, chỉ khi nỗi đau của chuyển động quá lớn để chịu đựng.

Thái Hà (tổng hợp)