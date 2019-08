Uống nước những thời điểm này hại hơn 'tự sát'

Vào mùa hè nóng bức, rất nhiều người có thói quen trước khi ăn, sẽ uống một số đồ uống được lấy ra từ trong tủ lạnh. Các loại đồ uống lạnh này thường chứa rất nhiều đường, thường xuyên uống như vậy, không chỉ dễ gây ra bệnh tiểu đường.Chưa hết, đá lạnh còn kích thích niêm mạc dạ dày, gây ra sự co bóp của các mạch máu trong thành dạ dày, từ đó ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn.Bạn nên tránh uống nước trước giờ ngủ vì hai lý do. Thứ nhất, thói quen này có thể khiến bạn phải thức dậy đi vệ sinh, từ đó gián đoạn thời gian và chất lượng giấc ngủ. Thứ hai, so với ban ngày, thận làm việc chậm hơn vào buổi đêm nên bạn dễ bị sưng mặt hoặc tay chân lúc thức dậy. Tốt nhất, hãy uống nước cách giờ ngủ từ một đến hai tiếng đồng hồ.