Uống nước xong có những dấu hiệu này, khám ngay kẻo hỏng thận, ung thư

Quảng cáo

Có nhiều người càng uống nhiều nước thì miệng càng khô. Nếu liên tục cảm thấy khô miệng sau khi uống nước, rất có thể bạn đang mắc bệnh tiểu đường. Nguyên nhân là do bệnh tiểu đường khiến cơ thể khó kiểm soát lượng đường trong máu. Khi đó, thận sẽ bài tiết nước tiểu nhiều hơn để hạn chế lượng đường dư thừa, khiến cơ thể bị mất nước và tạo cảm giác khát thường xuyên. Ảnh minh họa: Internet

Đối với những người có chức năng nội tạng dạ dày, gan, thận, tim không tốt thì cách uống nước đúng nhất chính là xem khả năng bài tiết mồ hôi và nước tiểu của bản thân để quyết định việc uống nước. Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm uống nước tốt nhất cho sức khỏe



7h: Uống ly đầu tiên để làm ấm cơ thể, sau đó 30 phút nên ăn sáng.



- 9h: Uống ly thứ hai, bắt đầu ngày làm việc. Đó là khoảng 1 giờ sau khi ăn sáng của bạn;



- 11h30: Uống nước 30 phút trước khi ăn trưa.



- 13h30: Uống ly nước một giờ sau khi ăn trưa để các chất dinh dưỡng từ thực phẩm được hấp thụ tốt hơn.



- 15h: Uống một tách trà để thư thái (dung tích tương đương 1 ly nước)



- 17h: Cốc nước này sẽ giúp bạn tránh ăn nhiều vào buổi tối



- 20h: Uống một ly nước sau ăn tối 1 giờ và trước khi tắm



- 22h: Ly nước cuối cùng của ngày, hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào trong khi ngủ.

Nếu bạn uống nước đều mà tiểu ít, thậm chí không đi tiểu thì hãy cảnh giác. Vì nếu thận không tốt, có thể xuất hiện hiện tượng nước vào cơ thể nhưng không bài tiết được ra ngoài. Một người khỏe mạnh trung bình đi tiểu khoảng 6 - 7 lần/ngày. Nếu thường xuyên xuất hiện tình trạng tiểu ít sau khi uống nước vậy bạn cần cảnh giác cao độ với bệnh thận.Rất nhiều người, uống nước càng nhiều thì tình trạng khô miệng càng nghiêm trọng. Nếu xuất hiện tình trạng này, cảnh báo mọi người nên cảnh giác đến bệnh tiểu đường. Bởi bệnh tiểu đường khiến cơ thể khó kiểm soát mức glucose (đường) trong máu nên thận sản xuất ra nước tiểu nhiều hơn để hạn chế dư thừa đường. Từ đó gây mất nước và tạo cảm giác khát nước thường xuyên hơn.Ngoài ra, khô miệng tuy không quá nguy hiểm cho sức khỏe nhưng lâu dài có thể gây ra chứng hôi miệng khó trị hoặc răng dễ bị sâu hơn do lượng nước bọt tiết ra không đủ để diệt khuẩn.Sau khi uống nước nếu cảm thấy đau bụng, bụng phình to bất thường, bạn cần lưu ý đến bệnh gan. Bởi lẽ những người bị xơ gan, ung thư gan uống nhiều nước có thể gây ra tình trạng trướng bụng.Ngoài ra, đau bụng sau khi uống nước cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo các bệnh về đường tiêu hóa như viêm loét dạ dày, đại tràng co thắt, giảm nhu động ruột,...Một số người sau khi uống nước phát hiện cơ thể rất khó nuốt, nước nhanh chóng quay lại khoang miệng, thậm chí là nôn mửa. Nếu ban đầu nuốt thức ăn khó, sau đó nuốt nước cũng khó thì bạn cần phải cảnh giác với căn bệnh ung thư thực quản.Có nhiều người càng uống nhiều nước thì miệng càng khô. Nếu liên tục cảm thấy khô miệng sau khi uống nước, rất có thể bạn đang mắc bệnh tiểu đường. Nguyên nhân là do bệnh tiểu đường khiến cơ thể khó kiểm soát lượng đường trong máu. Khi đó, thận sẽ bài tiết nước tiểu nhiều hơn để hạn chế lượng đường dư thừa, khiến cơ thể bị mất nước và tạo cảm giác khát thường xuyên.Nếu cơ thể bị phù nề lên sau khi uống nước thì nguy cơ cao thận của bạn đang gặp vấn đề. Vì nếu thận yếu, việc đào thải chất độc ra khỏi cơ thể sẽ bị ảnh hưởng, nước bị dồn ứ, gây ra tình trạng rối loạn điện giải, gây phù nề.Nhiều người sai lầm khi cho rằng mỗi người cần uống đủ 2 lít nước trong một ngày vì cho rằng uống nhiều nước có thể thải độc, có thể rửa ruột già, làm đẹp da...Tuy nhiên, theo các chuyên gia, uống nước như vậy cũng là cách gây tổn thương thận, nghiêm trọng hơn có thể làm thận hư, không kiểm soát được nước tiểu.Theo các chuyên gia, những người bình thường khỏe mạnh, chỉ cần đảm bảo rằng bạn không có cảm giác khát, sau khi uống nước không có cảm giác bị no căng hay đầy trướng bụng được xem là đã uống đủ nước. Đây chính là nguyên tắc tự nhận biết nhu cầu nước mà cơ thể cần. Nếu bạn muốn uống nước mà vẫn có thể uống được, không bị "chối" thì bạn cứ nên tiếp tục uống.Đối với những người có chức năng nội tạng dạ dày, gan, thận, tim không tốt thì cách uống nước đúng nhất chính là xem khả năng bài tiết mồ hôi và nước tiểu của bản thân để quyết định việc uống nước.Bởi vì nếu uống quá nhiều nước, bạn có thể bị trữ nước, gây sưng phù nề, thậm chí còn có thể bị ngộ độc nước. Đối với những người chức năng thận kém, có xuất hiện phù nề, nếu đang điều trị tiêu sưng, thì lượng nước thải ra có thể tương đương với lượng nước uống vào.

Quảng An (tổng hợp)