Uống Viagra có thể làm biến dạng thị lực

Thông cáo báo chí do Bệnh viện Mắt Thế giới Thổ Nhĩ Kỳ xuất bản được bắt đầu với dòng chữ: “Viên Sildenafil, còn được gọi là viên thuốc nhỏ màu xanh hay Viagra , là một loại thuốc phổ biến cho những người đàn ông cần chút hỗ trợ cho “cơ sở hạ tầng”, nhưng theo lưu ý của các nhà nghiên cứu Thổ Nhĩ Kỳ, một bệnh nhân nam đã bị rối loạn thị giác sau khi dùng thuốc này.”Các tác giả nghiên cứu báo cáo rằng bệnh nhân bị mờ mắt, nhạy cảm với ánh sáng và rối loạn thị lực màu, bao gồm tầm nhìn màu xanh đậm, kết hợp với mù màu đỏ / xanh lá cây sau khi dùng liều Sildenafil được khuyên dùng, vốn dĩ ban đầu được phát triển như một phương pháp điều trị huyết áp cao.Tiến sĩ Cüneyt Karaarslan cho biết: “Đối với đại đa số nam giới, mọi tác dụng phụ sau khi dùng Sildenafil chỉ là tạm thời và nhẹ. Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh rằng, trong một số trường hợp, các vấn đề về mắt và thị lực dai dẳng có thể gặp phải đối với một số ít người dùng.”Trong 17 trường hợp được đưa vào nghiên cứu, tác dụng phụ của thuốc vẫn thấy được ở bệnh nhân sau 24 đến 48 giờ sau khi dùng thuốc. Đối với một số người, các triệu chứng chỉ hết hẳn sau 21 ngày, tuy nhiên, trong các nghiên cứu mới đây, thị lực của bệnh nhân đã thay đổi mãi mãi.Nói về trường hợp của một bệnh nhân 31 tuổi, bắt đầu nhìn thấy toàn màu đỏ sau khi dùng thuốc rối loạn cương dương liều cao, bác sĩ nhãn khoa của bác sĩ Richard Rosen cho CNN biết:”Tầm nhìn của anh ta chắc chắn đã gặp phải một số tổn hại vĩnh viễn.” Người đàn ông này là chủ đề của một báo cáo do Rosen và một đồng tác giả xuất bản vào năm 2018.Tiến sỹ Karaarslan tin rằng các tác dụng phụ là do có một số nam giới không thể hóa giải được các hoạt chất của thuốc.Theo bác sỹ Rosenm, lý do mắt bị ảnh hưởng chưa được hiểu một cách đầy đủ, nhưng có liên quan đến một cặp enzyme họ hàng. Một trong những enzyme được tìm thấy trong thành mạch máu và có thể ảnh hưởng đến enzyme khác, giúp xử lý ánh sáng trong mắt. Chất tác động lên thành mạch máu bị ức chế bởi hoạt chất thuốc.Rosenm cũng cho biết: “không ai biết chính xác điều này xảy ra như thế nào. Chúng tôi chỉ biết rằng giữa việc sử dụng thuốc và biến dạng thị lực có gì đó liên quan.”

H.K

The New York Post