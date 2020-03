Về từ vùng dịch Covid-19, người đàn ông Nghệ An 'năm lần bảy lượt' xin cách ly

Quảng cáo

Rạng sáng 12/3, Sở Y tế Nghệ An phối hợp với công an, bộ đội đón chiếc xe khách đang lưu thông về thành phố Vinh. Trên xe có anh H.V.H. (37 tuổi, trú tại xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên) – người vừa trở về từ vùng dịch Nhật Bản. Có mặt lúc 0h10p cùng ngày, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh cho hay: “Chúng tôi nhận được thông tin từ Công an tỉnh, chính quyền địa phương về thông tin của anh H. và cả thông tin do gia đình tự trình báo. Gia đình này, nói rất rõ là H. làm việc tại Nhật Bản, trong khu vực gần nơi H ở bên Nhật có 5 người mắc Covid-19, thời gian qua, bản thân H. có triệu chứng ho, khó thở, đau đầu”.

Thời điểm xuất phát từ Hà Nội về Nghệ An, trên xe có 15 người, dọc đường xuống 7 người, khi gặp cơ quan chức năng Nghệ An thì chỉ còn 8 người. Hiện, 7 người này cũng đã đến khu vực cách ly tập trung. Suốt chặng hành trình, anh H.V.H. đeo khẩu trang y tế và không giao tiếp với ai.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh có mặt tại Khu cách ly.

Trao đổi với Tiền Phong, anh H.V.H chia sẻ, anh sang Nhật Bản làm việc khoảng 1 năm nay, xung quanh khu vực anh H. ở có khoảng 5 người bị nhiễm Covid-19, bản thân cùng bạn bè rất lo sợ, hoang mang. Đến ngày 6/3, anh H. có triệu chứng ho, khó thở, đau ngực, nghĩ bản thân mình có khả năng nhiễm Covid-19 nên anh đến trung tâm y tế sở tại để kiểm tra nhưng không được. Gọi điện thông báo lên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản thì nhận được lời khuyên nên về nước.

Tokyo (Nhật Bản) lúc 9h30p (ngày 11/3), chuyến bay của hãng Vietjet cất cánh về sân bay Nội Bài (Việt Nam). “Từ khi có triệu chứng cho đến bây giờ, tôi luôn sẵn sàng tâm lý cách ly, thứ nhất là ở trong khu cách ly được bác sỹ theo dõi, kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Thứ hai là vì mọi người, không chỉ những người thân mà còn cả xã hội. Tôi phải có trách nhiệm này. Bị kỳ thị, tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy và cũng chẳng bận tâm, chỉ khi mình vì mọi người thì mọi người mới vì mình”, anh H. cho biết.

Đến 14h30p (ngày 11/3), máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Theo anh H.: “Tôi trình bày mình trở về từ vùng dịch và mong muốn được cách ly nhưng họ trả lời “Việt Nam chưa liệt kê Nhật Bản vào quốc gia bùng phát dịch”. Tôi tiếp tục nói, mình có triệu chứng ho, tức ngực, đau đầu, không cách ly, lỡ may lan truyền cho xã hội thì làm sao? Mấy người đó cũng chỉ khám qua loa rồi cho về. Tôi trực tiếp chỉ trích 4 người tại trạm kiểm dịch (1 người nhận phiếu, 2 người quét thân nhiệt, 1 người ngồi trong văn phòng), tại sao tôi bị vậy mà không có biện pháp ngăn ngừa lại cho qua, nhưng cũng không được”.

Lực lượng chức năng Nghệ An đón anh H. đến điểm cách ly.

Anh H. lên xe bus rời sân bay Nội Bài vào trung tâm thành phố Hà Nội mua sim điện thoại gọi lên đường dây nóng của Bộ Y tế phản ánh và được trả lời “trong quá trình di chuyển thì tự cách ly, về quê hãy đến trung tâm y tế để thăm khám”. Chưa an tâm, anh H. tiếp tục gọi điện về gia đình để báo lên chính quyền địa phương. Cho đến khi gặp chốt chặn của cơ quan chức năng Nghệ An. “Tôi đánh giá tinh thần tự giác của H. là rất tốt và cả sự hợp tác với ngành y tế. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy, H. âm tính với Covid-19”, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh nói.

Đại dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp, Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống dịch đã huy động sự vào cuộc cả hệ thống chính trị và nhân dân, đẩy mạnh, đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng chống. Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức trong xã hội. Anh H.V.H. là điển hình về ý thức tự nguyện phòng chống lây lan dịch Covid-19.

Cảnh Huệ