Vì sao người cao dễ mắc ung thư hơn người thấp?

Một nghiên cứu mới được công bố trong Tạp chí B Kỷ yếu của Hội Hoàng gia Anh cho biết, các nhà khoa học đã cố gắng để xác định lý do tại sao điều này lại xảy ra. Liệu có một loại tế bào kỳ lạ nào ở những người có chiều cao hơn làm gia tăng khả năng ung thư, hoặc có thể có những mối quan hệ giữa vai trò của gen liên quan đến chiều cao và cơ chế gây ung thư sau này trong cuộc sống?Các dữ liệu cho thấy rằng yếu tố duy nhất chịu trách nhiệm về vấn đề này là do những người cao có khối lượng lớn hơn, và do đó nhiều mô có thể trở thành các tế bào ngoại lai.Các dữ liệu cho thấy rằng, điều duy nhất để đổ lỗi là những người cao có khối lượng lớn hơn, và do đó nhiều mô có thể trở nên giả mạo.Nghiên cứu đã xem xét sự khác biệt về tỷ lệ ung thư giữa nam và nữ có độ cao khác nhau, cuối cùng kết luận rằng, chính số lượng tế bào dường như là yếu tố thúc đẩy khả năng mắc ung thư ở người bệnh.Trong quá trình nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đã có một số phát hiện thú vị, bao gồm: mối liên hệ chặt chẽ giữa chiều cao và nguy cơ u ác tính có thể liên quan đến một hormone tăng trưởng làm tăng sự phân chia tế bào. Hơn nữa, tỷ lệ ung thư tổng thể sẽ tăng khoảng 10% trên mỗi 10cm chiều cao và có thể được giải thích đơn giản là do số lượng tế bào tăng trong cơ thể của từng cá nhân.Quan trọng hơn, sự khác biệt về tỷ lệ ung thư giữa nam và nữ còn cho thấy có những yếu tố gây ra ung thư khác, ngoài chiều cao, đặc biệt trong những trường hợp ung thư cổ tử cung.Tuy nhiên, nguy cơ của đa số trường hợp trong 23 bệnh nhân ung thư được nghiên cứu lần này có thể được giải thích đơn giản là, một cơ thể cao lớn sẽ có nhiều tế bào hơn so với một cơ thể thấp hơn.Rõ ràng, cao không có nghĩa là số phận bạn sẽ dính với ung thư, và sự thay đổi về nguy cơ mắc ung thư dựa trên chiều cao là tương đối nhỏ, nhưng các bác sĩ cũng kêu gọi, dù cao hay thấp, hãy giảm thiểu nguy cơ mắc ung thư bằng cách làm theo lời khuyên ăn uống lành mạnh.

H.K

BGR