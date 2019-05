Viagar từ rau củ cho chàng và nàng cùng 'lên đỉnh'

Măng tây chứa nhiều dưỡng chất giúp tăng ham muốn tình dục cho nam như vitamin A E C kali và vitamin B6. Ảnh minh hoạ: Internet

Là loại rau thân quen trong các bữa ăn gia đình Việt đồng thời là vị thuốc trị bệnh rất tốt. Theo đông y hẹ có tính ấm, mùi thơm, có tác dụng giải độc, tiêu đờm, ôn trung hành khí, bổ dương tráng thận. Các bà vợ thường nấu món canh tôm lá hẹ cho ông xã dùng giúp chữa chứng di mộng tinh, yếu sinh lý , liệt dương, xuất tinh sớm rất hiệu quả. Ngoài ra bạn có thể dùng hẹ nấu với các món cháo hẹ, hẹ xào lươn, canh đậu hủ nấu hẹ thay vì phải dùng viagra vừa tốn tiền vừa không bền vững.Bạn đã rất sẵn sàng cho giây phút thăng hoa, nhưng nàng có vẻ không chịu hợp tác? Đừng lo, hãy đưa cho cô ấy vài hạt bí ngô, hoặc đề nghị nàng thêm chúng vào thực đơn trong suốt tuần. Hạt bí chứa rất nhiều kẽm – có khả năng tăng ham muốn tình dục ở nữ.Giá rất giàu các chất dinh dưỡng tốt cho sinh lý nam, so với hạt đỗ thì dinh dưỡng trong giá cao gấp đôi. Lượng khoáng chất kẽm vitamin B2, B12, vitamin C là các chất quan trọng để tinh trùng không bị đóng cục và luôn khỏe mạnh giúp nâng cao khả năng thụ thai của đàn ông. Giá nhiều dinh dưỡng nhưng lại rất rẻ tiền, vì vậy bạn nên bổ sung đều đặn thực phẩm này trong những bữa cơm hằng ngày để cải thiện khả năng "chiến đấu" của mình nhé.Măng tây là loại rau chứa nhiều dinh dưỡng, đồng thời nó còn là một vị thuốc quý. Thành phần dinh dưỡng trong măng tây rất giàu chất xơ, chất béo, canxi, kẽm, đồng, sắt, axit folic,… Ngoài ra còn chứa nhiều dưỡng chất giúp tăng ham muốn tình dục cho nam như vitamin A E C kali và vitamin B6. Các chất này đóng nhiệm vụ quan trọng trong việc sản xuất hoc mon testosterone. Ngoài ra, măng tây còn rất nhiều công dụng như giúp lợi tiểu, giúp trị chứng táo bón, tăng cường sức khỏe tình dục.Nếu bạn đang gặp vấn đề “trên bảo dưới không nghe”, loại quả này chính là phương thuốc diệu kỳ dành cho bạn. Lựu có chứa một lượng lớn các chất chống oxy hóa, giúp ngăn chặn các gốc tự do cản trở việc tuần hoàn máu đến khu vực phía dưới của bạn.Dù hình dáng và mùi vị của chúng khá lạ, nhưng loại rau màu xanh lá cây nhỏ bé này có thể cung cấp cho bạn một nguồn năng lượng dồi dào trong phòng ngủ. Chúng có chứa một hợp chất tên gọi là indole – 3 – carbinol, làm giảm nồng độ estrogen và kích thích ham muốn ở nam giới. Không chỉ vậy, các loại rau họ cải cũng hứa hẹn nhiều tác dụng trong việc phòng chống và giảm nguy cơ ung thư.Loại thực phẩm giàu dinh dưỡng này nên được có mặt trong thực đơn ăn uống quanh năm của bạn. Khoai lang có thể giúp giảm cân, hỗ trợ tăng cơ và ngăn ngừa rối loạn chức năng cương dương. Bởi lẽ, theo một nghiên cứu từ Đại học Loyola, khoai lang có chứa nhiều kali – một chất giúp hạ huyết áp, nhờ đó tăng cường khả năng cương cứng ở nam giới.Là một loại cây thân thảo thuộc họ hành sống ngắn ngày khoảng 3-5 tháng. Hành tây còn ví là “vua của những loại rau” vì hương vị cay cay nồng nồng. Hành tây rất giàu rutin, rất có lợi trong việc làm vững chắc thành mạch máu, ngăn ngừa tai biến xuất huyết não. Nhưng trên hết, hành tây là một thực phẩm kích thích ham muốn mạnh, được ví là “viagra trắng” thiên nhiên tốt nhất.Trong lá rau ngót có ít nhất 7 hợp chất giúp làm tăng chất lượng và số lượng tinh trùng, đồng thời còn khơi dậy ham muốn và khả năng tình dục của nam giới. Cùng với các chất dinh dưỡng trên thì rau ngót còn chứa nhiều vitamin C. Nguồn vitamin C trong lá rau ngót còn cao hơn nhiều so với cam quýt hay ổi. Và vitamin C đã được khẳng định là có công dụng tăng cường sự lưu thông máu cho cậu nhỏ, giúp cậu nhỏ cương cứng tốt hơn khi quan hệ.Loại quả nhỏ bé này rất giàu vitamin B. Vitamin B1 (thiamin) giúp cơ thể kiểm soát căng thẳng tốt hơn, điều này đặc biệt quan trọng đối với ham muốn tình dục của một người, vì stress có thể khiến suy giảm nhu cầu về chuyện ái ân. Để tăng thêm hương vị, có thể trộn nam việt quất với bột yến mạch hoặc rắc chúng vào các loại salad.Trong dưa hấu có nhiều chất cirulin, một loại chất có tác dụng cương dương tương tự như viagra. Viagra tuy tác dụng nhanh nhưng lại có tác dụng phụ nhất định với cơ thể, dưa hấu tuy chậm hơn nhưng lại an toàn và bền vững hơn.Ăn một quả táo mỗi ngày có thể giúp “cậu nhỏ” luôn khỏe mạnh và bạn sẽ có một đời sống gối chăn hạnh phúc. Táo có chứa hợp chất quercetin – có hiệu quả trong việc ngăn ngừa và điều trị ung thư tiền liệt tuyến , theo một nghiên cứu của Mayo Clinic.

Quảng An (tổng hợp)