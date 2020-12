Viêm đại tràng mạn tính, không thể coi thường!

Trong cuốn Bách khoa thư bệnh học 2008 đã ghi nhận: người vị bệnh viêm đại tràng mạn tính lâu năm có nguy cơ bị giãn đại tràng cấp tính (2-6%), thủng đại tràng (2,8%), chảy máu nặng (1-5%). Ngoài ra, người bệnh có nguy cơ ung thư đại trực tràng sau 8 – 10 năm.

Bên cạnh đó, người bệnh cần phải giữ gìn và tái tạo lớp lá chắn bảo vệ đại tràng bằng cách tăng cường bổ sung lợi khuẩn cho đường ruột. Trong đó, lợi khuẩn Bifidobacterium (gọi tắt là Bifido) là loại lợi khuẩn đáng giá của đường ruột, cư trú ở ruột non và đại tràng.

Trong khi đó, 70% hệ miễn dịch của cơ thể được tạo ra ở đường ruột do vi khuẩn có ích kích thích hệ miễn dịch tạo ra kháng thể bảo vệ cơ thể. Do vậy, hệ miễn dịch ở người viêm đại tràng lại càng dễ suy yếu, bệnh càng thêm trầm trọng và dần dần kháng thuốc trở thành mạn tính. Hơn nữa, các bài thuốc chữa đại tràng trên chủ yếu điều trị triệu chứng, các tổn thương trên lớp niêm mạc đại tràng lại cần thời gian để phục hồi nên dễ bị tái phát.

Khi đường ruột có đầy đủ lợi khuẩn Bifido, sẽ cùng các lợi khuẩn khác làm nhiệm vụ tiết 3000 enzym tiêu hóa những phần thức ăn khó chưa được tiêu hóa hết ở ruột non đổ xuống và phân hủy, đào thải các chất cặn bã tạo thành khuôn phân mềm, mượt dễ đẩy ra ngoài, tiết ra chất nhầy bảo vệ hệ tiêu hóa, ngăn các chất độc không cho ngấm vào máu và cơ thể, sản xuất ra 75% kháng thể giúp hệ tiêu hóa và cơ thể khỏe mạnh.

Quan trọng nhất, lợi khuẩn Bifido sẽ tiết kháng sinh nội tiêu diệt vi khuẩn ở các ổ loét trong đường ruột, giúp chữa lành các vết loét. Đồng thời tiết ra các chất tái tạo niêm mạc ruột, giúp vết loét mau lên da non và tiết chất nhờn bao tráng lên toàn bộ niêm mạc đại tràng, tạo thành lớp lót bảo vệ đại tràng, giúp ổn định đại tràng, hạn chế tình trạng tái đi tái lại.

Vậy điểm mấu chốt để giúp người viêm đại tràng xóa tan nỗi ám ảnh là đưa được lợi khuẩn Bifido đi qua 8 mét ruột non và vào đến tận đại tràng, nhưng lợi khuẩn Bifido rất nhạy cảm với axit dạ dày và bị tiêu diệt gần như hoàn toàn khi đi qua môi trường axit dạ dày. Đây chính là thách thức lớn đối với các nhà sản xuất men vi sinh.

Men Bifina bán chạy số 1 Nhật Bản 22 năm liền chuyên dành cho người viêm đại tràng

Với bề dày 125 năm nghiên cứu về dược phẩm, hãng dược phẩm nổi tiếng Morishitan Jintan của Nhật Bản đã sản xuất ra men vi sinh Bifina R, sử dụng công nghệ sản xuất theo phương pháp SMC (Seamless Micro Capsule) đã được cấp bằng sáng chế, phương pháp này giúp bao bọc, bảo vệ lợi khuẩn Bifidobacterium (Bifido) và Lactobaccilus là hai loại lợi khuẩn chính của đường ruột, trong các viên nang hình cầu, vỏ nang có khả năng chịu axit, nước hoặc nhiệt, do đó công nghệ này giúp đưa được lợi khuẩn sống an toàn khi đi qua môi trường axit trong dạ dày vào đến ruột non và đại tràng, với tỉ lệ sống sót cao, giúp bổ sung được lợi khuẩn đến ruột, hỗ trợ giảm các triệu chứng rối loạn tiêu hóa, đại tràng hiệu quả.

Do đó, Bifina là men vi sinh bán chạy số 1 tại Nhật Bản suốt 22 năm liền, kể từ năm 1996 - Theo thống kê và công bố của công ty Nghiên cứu thị trường FUJI KEIZAI Nhật Bản.