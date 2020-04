Viên uống hạ đường DiAgold được người bệnh tiểu đường tin dùng

Ngoài công thức bào chế độc quyền, liều lượng giữa các thành phần thảo dược cũng đóng vai trò rất quan trọng tới sự hiệu quả mà Diagold mang lại cho người bệnh. Thêm vào đó, bắt đầu từ khâu chọn lựa nguyên liệu, chế biến và đóng gói thành phẩm cho đến khi ra sản phẩm hoàn chỉnh thì luôn được giám sát một cách kỹ lưỡng bởi các chuyên gia, để đảm bảo sản phẩm luôn đạt chất lượng tiêu chuẩn đến tay người tiêu dùng. Một sản phẩm thảo dược được đánh giá cao, tốt cho sức khỏe khi đáp ứng được các tiêu chí nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đem lại hiệu quả điều trị cao và an toàn đối với người sử dụng.

Thành phần viên uống hạ đường Diagold

Với thành phần chính gồm hơn 9 loại thảo mộc, bao gồm sự kết hợp các tinh chất, khoáng chất, vitamin, các loại thảo dược có trong Diagold là một trợ thủ đắc lực cho người bệnh tiểu đường với mong muốn một cuộc sống bình an : Nấm linh chi (80mg), Dây thìa canh ( 70mg), Hoài sơn (70mg), Sinh địa (60mg), Trạch tả ( 50mg), Đương huy (40mg), Bạch linh ( 30mg), Ngũ vị tử (30mg), Mạch môn ( 30mg)... Nhờ những dược tính mạnh mẽ từ công thức bào chế kết hợp các loại dược liệu, Diagold có khả năng giúp người bệnh tiểu đường hạ và ổn định đường huyết, khôi phục chức năng hư tổn của tim, gan, thận do bệnh tiểu đường gây ra. Ngoài ra các thành phần dược liệu quý này cũng giúp ngăn ngừa tai biến, đột quỵ cũng như các biến chứng khác của bệnh tiểu đường. .

Bên cạnh nguồn dược liệu được chuẩn hóa, công nghệ sản xuất tiên tiến cũng đóng vai trò quan trọng trong tăng cường hiệu quả điều trị của Diagold. Với công nghệ bào chế, nhà máy sản xuất hiện đại khép kín, được công nhận bởi nhiều tổ chức uy tín, hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm quốc tế, viện nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn chất lượng ISO 22000 : 2005, GMP - WHO của tổ chức Y tế thế giới. Tấc cả đều được chuẩn hóa tự động, kiểm soát chất lượng, đảm bảo các sản phẩm có chất lượng đồng đều, an toàn, không gây tác dụng phụ khi sử dụng lâu dài.