Vinamilk dành 12,5 tỷ đồng chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ khó khăn phòng chống COVID-19

Chính vì vậy, vào ngày 11/4/2020, Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã khởi động hành trình đặc biệt của năm 2020 để mang 1,7 triệu ly sữa, tương đương 12,5 tỷ đồng đến với trẻ em khó khăn trên cả nước. Những chuyến xe với thông điệp “Vì sức khỏe và sự an toàn của trẻ em – Chung tay đẩy lùi Covid-19” đã đồng loạt xuất phát từ các đơn vị thành viên của Vinamilk tại nhiều địa phương trên cả nước với nhiệm vụ đem những ly sữa đến với gần 19.000 trẻ em khó khăn, có hoàn cảnh đặc biệt, góp phần giúp các em nâng cao sức khỏe, tăng cường đề kháng để đẩy lùi dịch bệnh.

Xe chở sữa của Vinamilk với thông điệp “Vì sức khỏe và sự an toàn của trẻ em – Chung tay đẩy lùi Covid-19” rong ruổi trên những con đường vắng người qua lại do dịch bệnh, mang sữa đến với các trung tâm, mái ấm nuôi dạy trẻ tại Hà Nội, Nghệ An và TpHCM trong ngày đầu tiên khởi động chương trình