Vinmec hỗ trợ 50 - 70% chi phí mổ tim không đau

Với mục tiêu xây dựng chiến lược điều trị bệnh tim tốt nhất và kiểm soát hiệu quả cơn đau, Khoa Ngoại tim mạch và Khoa Gây mê Giảm đau Bệnh viện Vimec Times City tiến hành nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật Gây tê mặt phẳng cơ dựng sống - ESP trong mổ tim mở và kế hoạch chăm sóc toàn diện cho người bệnh.

Đối tượng phù hợp với nghiên cứu là bệnh nhân từ 18 - 65 tuổi; có chỉ định mổ tim mở thay hoặc sửa van tim, các bệnh tim bẩm sinh (thông liên thất, thông liên nhĩ, còn ống động mạch), mổ bắc cầu nối cho động mạch vành nuôi tim. Các trường hợp được lựa chọn sẽ được hỗ trợ từ 50 - 70% toàn bộ kinh phí phẫu thuật.

Bệnh nhân mổ tim trong nghiên cứu khoa học này sẽ được hội chẩn bởi hội đồng các chuyên gia uy tín nhất về tim mạch, gây mê, điều trị đau, hồi sức cấp cứu; được phẫu thuật trong hệ thống phòng mổ hiện đại nhất tại Việt Nam cũng như sử dụng các vật tư y tế một lần tốt nhất.

Quá trình nghiên cứu không làm thay đổi tiêu chuẩn chăm sóc, tuy nhiên, bệnh nhân cần trả lời bảng hỏi trước và sau phẫu thuật, đồng thời giữ liên lạc với bệnh viện từ 1 - 3 tháng sau phẫu thuật. Các trường hợp đáp ứng tiêu chí sẽ được giải thích rõ ràng các bước của quy trình nghiên cứu. Mức hỗ trợ về kinh phí cụ thể cho từng người sẽ được thông báo đầy đủ trước khi bệnh nhân chính thức tham gia nghiên cứu.

“Vinmec đang phối hợp với đối tác quốc tế uy tín tiến hành các nghiên cứu lâm sàng áp dụng ESP ở tim mạch người lớn và nhiều loại phẫu thuật khác tại các bệnh viện khác trong hệ thống Vinmec, nhằm đem đến trải nghiệm phẫu thuật hoàn toàn không đau đớn cho người bệnh phẫu thuật” – GS Philippe Macaire, Giám đốc Trung tâm Gây mê giảm đau, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City nhấn mạnh.

Trước đó, từ tháng 4.2018, Vinmec đã là bệnh viện đầu tiên trên thế giới công bố áp dụng thành công kỹ thuật ESP) giảm đau trong mổ tim hở. Đây là một kỹ thuật gây tê vùng đã được áp dụng thường quy từ năm 2017 tại Vinmec. Theo đó, người bệnh sau phẫu thuật được truyền thuốc giảm đau vào dưới cơ dựng sống, bên cạnh cột sống từ sau lưng nhằm ngăn chặn tín hiệu đau trước khi được truyền tới cột sống, nên không cảm thấy đau do vết mổ. Kỹ thuật này tuyệt đối an toàn, có thể thay thế hoàn toàn morphin giảm đau trong mổ tim hở, mổ lồng ngực ở cả người lớn và trẻ em. Trong lĩnh vực phẫu thuật tim hở trẻ em, Tạp chí hàn lâm hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Gây mê hồi sức và Điều trị đau - Regional Anesthesia and Pain Management số tháng 10.2020 cũng vừa công bố nghiên cứu khoa học có tính đột phá trong lĩnh vực mổ tim hở của Hệ thống Y tế Vinmec. Đây là nghiên cứu lâm sàng đầu tiên trên thế giới ứng dụng ESP giúp bệnh nhi trải qua cuộc mổ tim hở hoàn toàn không đau và phục hồi sức khỏe rất sớm sau phẫu thuật.

Theo Hội Tim mạch học Việt Nam, hiện nay có 25% dân số mắc bệnh về tim mạch và tăng huyết áp. Với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật trong y học, bệnh tim đã có nhiều biện pháp để điều trị và giảm thiểu tối đa các nguy hiểm, biến chứng của bệnh. Ở giai đoạn nặng, phẫu thuật mổ tim hở là biện pháp được áp dụng để giúp phục hồi chức năng tim cho các bệnh nhân, được xếp loại đại phẫu và bệnh nhân có thể đau nhiều ngày sau mổ. Việc ứng dụng nhiều thành tựu nghiên cứu về giảm đau trong phẫu thuật mổ tim hở đã đưa Vinmec tiên phong trở thành một trong những bệnh viện đi đầu thế giới về kiểm soát đau do đại phẫu không sử dụng morphin, giúp người bệnh tiếp cận với chế độ chăm sóc sức khỏe tốt nhất, hiện đại nhất, mau chóng hồi phục sức khỏe.

