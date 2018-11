Vòi tắm hoa sen: Nơi ẩn náu ổ vi khuẩn khó ngờ

Và sẽ hoàn toàn hữu ích khi chúng ta nhận thức được điều này khi biết rằng vi trùng phát triển mạnh trong môi trường ấm áp và ẩm ướt, đó chính là những đầu vòi sen chúng ta vẫn sử dụng hàng ngày.Các chuyên gia từ Đại học Colorado, Mỹ đã tiến hành khảo sát các vòi sen của 656 ngôi nhà ở Mỹ và châu Âu và tìm thấy một số chủng vi khuẩn.Noah Fierer, giáo sư sinh thái học và sinh học tiến hóa tại trường đại học Colorado, cho biết: “Có một thế giới vi khuẩn vô cùng sinh động phát triển mạnh trong đầu vòi hoa sen của bạn và bạn có thể bị phơi nhiễm mỗi lần tắm. Hầu hết những vi khuẩn này đều vô hại, nhưng một số ít trong số chúng có thể gây hại và hình thức nghiên cứu này giúp chúng ta hiểu được hành động của chính mình - từ cách hoạt động của các hệ thống xử lý nước mà chúng ta đang sử dụng cho đến những loại vật liệu trong hệ thống đường ống nước chúng ta dùng có thể thay đổi cách thức hình thành và phát triển của cộng đồng vi khuẩn”.Nghiên cứu mới này được công bố trên tạp chí mBio, cho thấy rằng phần lớn vi khuẩn trong đầu vòi sen vô hại, vì vậy bạn có thể an tâm khi tắm rửa. Nhưng có một số vi khuẩn có hại tồn tại trong lưới lọc, có thể dẫn đến sự phát triển của mycobacteria môi trường (hay mycobacteria ngoài lao) - một dạng nhiễm trùng phổi.Đầu vòi sen kim loại có nhiều khả năng mang vi khuẩn hơn so với đầu vòi sen bằng nhựa và nước được khử trùng bằng clo có nhiều khả năng gây ra sự tích tụ các chủng vi khuẩn.Trong hầu hết các trường hợp, nguy cơ bị nhiễm trùng từ vi khuẩn trong đầu vòi sen là rất thấp, do đó người dùng không cần phải quá lo lắng. Tuy nhiên, những người bị suy yếu hệ thống miễn dịch có nhiều nguy cơ bị nhiễm trùng hơn và có thể bị nhiễm trùng, không chỉ từ vi khuẩn trong phòng tắm.Đối với những người bình thường, việc tiếp xúc với vi khuẩn có thể mang lại lợi ích thực sự vì đó là cách hệ thống miễn dịch của chúng ta rèn luyện và hình thành sức đề kháng với các loại vi khuẩn khác nhau.Nghiên cứu cũng cho biết, nếu bạn thực sự lo lắng về vi trùng tích tụ trong phòng tắm của mình, hãy vệ sinh thật kỹ đầu vòi sen và rèm tắm mỗi tuần một lần bằng chất khử trùng.