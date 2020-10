Xu hướng mới trong điều trị tim mạch hiện đại

Quảng cáo

Đây là diễn đàn khoa học uy tín, được tổ chức thường niên dành cho các Bác sĩ chuyên khoa Tim mạch, Tim mạch can thiệp, Phẫu thuật tim mạch, Nội tổng quát, Nội tiết, Lão khoa, Y học gia đình… nhằm cập nhật nhiều vấn đề mới gắn liền với thực hành lâm sàng tim mạch của thế giới với sự tham gia của khoảng 2.000 đại biểu.



Theo GS.TS.BS Trương Quang Bình – Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Phó Giám Đốc BV ĐHYD TPHCM, lĩnh vực phẫu thuật tim mạch của hội nghị năm nay tập trung vào xu hướng điều trị mới của bệnh van tim và bệnh động mạch chủ. Đây là 2 bệnh lý nguy hiểm, đe dọa tính mạng người bệnh nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Thay vì chỉ phẫu thuật mở ngực đường giữa như trước đây, việc điều trị sẽ theo hướng ít xâm lấn, xâm lấn tối thiểu cũng như áp dụng các kỹ thuật mới như can thiệp nội mạch hoặc phối hợp giữa can thiệp nội mạch và phẫu thuật trên cùng một người bệnh.... Hội nghị sẽ bao gồm các phiên thảo luận về chỉ định, kỹ thuật thực hiện trên từng trường hợp đặc biệt của bệnh lý van tim và động mạch chủ, giúp các bác sĩ đưa ra các chỉ định và hướng điều trị phù hợp cho người bệnh.

Đối với lĩnh vực Tim mạch can thiệp, các phiên đào tạo tập trung cập nhật những kiến thức quan trọng trong can thiệp thân chung của động mạch vành trái – động mạch vành quan trọng và phức tạp nhất của trái tim. Mỗi năm, hội nghị đều liên tục cập nhật những kiến thức về chuyên đề này, giúp các bác sĩ nâng cao trình độ trong can thiệp mạch vành thông qua các trường hợp người bệnh cụ thể.

Đối với lĩnh vực Nội tim mạch, hội nghị cũng cập nhật những tiến bộ nổi bật về chẩn đoán và điều trị bệnh lý tim mạch trong năm 2019 – 2020 như bệnh động mạch vành, suy tim, tăng huyết áp…

GS.TS.BS Trương Quang Bình chia sẻ: “Điểm nhấn của hội nghị năm nay chính là các chuyên đề về phối hợp đội nhóm trong điều trị các bệnh lý tim mạch (Heart-team) như xử trí toàn diện thay van động mạch chủ qua ống thông, chẩn đoán và điều trị thuyên tắc phổi… Đây là xu hướng chung của thế giới, hướng đến việc phối hợp chặt chẽ nhiều chuyên khoa của tim mạch như chẩn đoán hình ảnh, nội khoa, can thiệp, phẫu thuật… trên cùng một người bệnh để đưa ra chỉ định điều trị đúng nhất, hợp lý nhất. Đây cũng là hướng phát triển của Trung tâm tim mạch BV ĐHYD TPHCM trong việc hình thành các đội nhóm điều trị nhiều loại bệnh khác nhau, vừa phát huy thế mạnh của từng chuyên khoa, vừa mang lại hiệu quả điều trị tối ưu cho người bệnh”.

Thời gian tới, Trung tâm tim mạch BV ĐHYD TPHCM sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình đào tạo, kết hợp nhiều hình thức khác nhau (tại chỗ hoặc trực tuyến) để các khuyến cáo, chỉ định mới được cập nhật đến các bác sĩ chuyên khoa tim mạch một cách liên tục, nhanh chóng, thuận tiện nhất thay vì chỉ tổ chức Hội nghị mỗi năm một lần như hiện nay.

