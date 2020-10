Yêu cầu Sở Y tế TPHCM vào cuộc làm rõ vụ đổi thuốc rẻ cho bệnh nhân

Quảng cáo

Cụ thể, văn bản cho Phó cục trưởng Cục Quản lý Dược Nguyễn Tất Đạt ký nếu nõ: Qua phản ánh, Cục Quản lý Dược nhận được thông tin ngày 25/9/2020 trên báo Tiền Phong có bài viết “Đổi thuốc rẻ hơn 14 lần cho bệnh nhi, Bệnh viện Huyết học TPHCM nói gì?”



Sau khi nghiên cứu các nội dung tại bài viết trên, do nội dung phản ánh liên quan đến việc mua thuốc generic Deferox 500mg và biệt dược gốc Exjade 250mg phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế TPHCM làm rõ nội dung báo Tiền Phong phản ánh tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM; Xử lý theo quy định nếu có vi phạm và có văn bản trả lời báo Tiền Phong để làm rõ nội dung phản ánh.

Đây không phải lần đầu BV Truyền máu Huyết học TPHCM bị phản ánh đổi thuốc giá rẻ cho bệnh nhân sử dụng

Như thông tin báo Tiền Phong đã đưa, nhiều người nhà bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh phản ánh, sau nhiều năm con của họ được cấp thuốc Exjade 250mg theo dạng bảo hiểm y tế khi mắc bệnh Thalassemia, nhưng mới đây Bệnh viện Truyền máu – Huyết học TP.HCM đã chuyển sang một loại thuộc nội Deferox, rẻ hơn 14 lần. Việc chuyển thuốc điều trị đột ngột này khiến người nhà bệnh nhân lo lắng, bất an. Nhiều người không dám sử dụng mà buộc phải bỏ tiền túi ra ngoài mua Exjade 250mg như lâu này được cấp để sử dụng.

Theo đó, thuốc thải sắt Exjade 250mg mà bệnh viện cấp bệnh nhân trong nhiều năm qua là thuốc của Thụy Sĩ, có giá hơn 190.000 đồng/viên, trong khi thuốc bệnh viện đổi để cấp lại là Deferox 500mg. Đây là loại thuốc nội, giá chỉ có 27.000 đồng/viên.

Chênh lệch giá giữa 2 loại thuốc tới 14 lần

Ngoài ra, nếu so về lượng với thuốc Exjade 250mg thì Deferox 500mg chỉ có 13.500 đồng/viên. Exjade 250mg uống ngày đến 7,5 viên, còn thuốc Deferox 500mg chỉ có uống 4 viên/ngày.

Do đó, nếu tính cùng trọng lượng 500mg, giá Deferox rẻ hơn 14 lần so với Exjade (27.000 đồng so với hơn 380.000 đồng).

Đổi thuốc rẻ hơn 14 lần cho bệnh nhi, Bệnh viện Huyết học TPHCM nói gì? Hàng loạt người nhà bệnh nhân đang điều trị bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh) tại Bệnh viện Truyền máu – Huyết học TP.HCM hoang mang, bức xúc vì bệnh viện này bỗng dưng đổi thuốc, cấp thuốc bảo hiểm y tế rẻ tiền gấp 14 lần cho bệnh nhân. Đây không phải là lần đầu tiên bệnh viện này thay đổi thuốc rẻ tiền gấp nhiều lần cấp cho bệnh nhân.

Nhiều thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo 'lừa' như thuốc chữa bệnh Thông tin từ Cục An toàn thực phẩm cho biết đã phát hiện thực phẩm bảo vệ sức khỏe Great Tall, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên tán sỏi Tống Thạch Hoàn quảng cáo như thuốc chữa bệnh, không đúng bản chất, lừa dối người tiêu dùng.

Phạt nặng thế này khi 'mượn' thẻ BHYT của người khác để sử dụng Theo khoản 1 điều 84 Nghị định 117 quy định phạt tiền đối với hành vi cho người khác mượn thẻ BHYT hoặc sử dụng thẻ BHYT của người khác trong khám, chữa bệnh sẽ bị phạt từ 3 - 5 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm làm thiệt hại đến quỹ BHYT.

Uyên Phương