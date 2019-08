Yêu nhầm 'gái làng chơi', kỹ sư trẻ chết lặng vừa mất tiền, vừa lo bệnh

Quảng cáo

Tình yêu của cháu đặt vào cô gái làm nghề massage đó chẳng có gì là sai, là xấu cả. Chỉ có điều sau những gì xảy ra trong câu chuyện Tâm sự buồn của chàng kỹ sư trẻ vướng 'mồi' gái quán massage , bác thấy cháu vì quá yêu mà thiếu tỉnh táo, để con tim mình lầm đường lạc lối dẫn đến hậu quả cay đắng như bây giờ.

Thế nhưng cũng đừng vội thất vọng, đừng quá lo cho chuyện không may mắc phải căn bệnh xã hội khi quan hệ với gái mại dâm mà nghĩ quẩn, hành động dại dột vừa thiệt thân, vừa làm phiền lòng bố, mẹ, người thân cháu nhé. Chuyện khó mấy cũng có cách giải quyết, chỉ cần cháu bình tĩnh, nghị lưc và dũng cảm đối diện với thực tại thì bác nghĩ sẽ ổn cả thôi.



Y học bây giờ tiến bộ rồi, quan niệm về sai lầm của tuổi trẻ giờ xã hội cũng không có cái nhìn khắt khe như trước nữa. Do đó cháu cứ yên tâm, từ từ giải quyết từng khâu một câu chuyện riêng tư của mình, sao cho có kết quả tốt đẹp nhất cháu nhé.



Cháu chưa qua tuổi 30, có công việc ổn định, cháu lại là một thanh niên hiền lành, chăm chỉ, biết phấn đấu cho tương lai của mình, vì vậy bác mong sai lầm này cháu biết rút cho mình kinh nghiệm tránh xa các mối quan hệ không lành mạnh để có cuộc sống an toàn, hạnh phúc.



Mấy lời tâm sự cùng cháu, mong cháu yên tâm chữa bệnh nếu không mây mắc phải và nghị lực vượt lên chính mình để là lại cuộc đời. Chúc cháu thành công.

Ngọc Hà