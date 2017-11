Al-Bukamal thất thủ, tham vọng 'Vương quốc Hồi giáo' IS chấm dứt

Nguồn tin quân đội tại tỉnh Deir al-Zour thông báo "quân đội Syria cùng lực lượng đồng minh đã giành hoàn toàn quyền kiểm soát tại al-Bukamal, đồng thời đang tiến hành gỡ bỏ mìn và chất nổ do IS để lại" tại thành phố gần biên giới với Iraq này.

Đây là lần thứ 2, quân đội Syria giành lại quyền kiểm soát thành phố này từ tay IS. Trước đó hôm 9/11, lực lượng Syria tuyên bố giải phóng al-Bukanal từ tay IS. Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau đó, IS đã tiến hành một cuộc phản công tái chiếm thành phố này.

Sau đó, quân đội Syria đã mở một đợt tấn công khác nhằm giành lại al-Bukamal với sự trợ giúp của các tay súng do Iran hậu thuẫn và các cuộc không kích yểm trợ của Nga.

Sau khi mất hết tất cả các thành trì kiểm soát được tại Iraq và hiện tiếp tục mất nốt thành trì cuối cùng tại Syria này, cái gọi là "vương quốc Hồi giáo" của IS đã ở bên bờ sụp đổ.

Hiện IS chỉ còn hiện diện manh mún ở một số làng mạc và khu vực hoang mạc ở miền Đông Bắc và miền Nam của Syria.

Tuy nhiên, IS vẫn hiện diện tại Libya và các nước khác, khiến chính phủ nhiều nước đánh giá nhóm khủng bố này vẫn là một mối đe dọa nghiêm trọng kể cả sau khi chúng mất đi "vương quốc Hồi giáo" của mình.

Theo Vietnamplus