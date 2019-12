Ấn Độ lại rúng động vì vụ hiếp dâm tập thể

Quảng cáo

Bốn người này bị cho là nghi can thực hiện hiếp dâm tập thể một bác sỹ thú y 27 tuổi, sau đó bóp cổ nạn nhân đến chết và đốt xác. Vụ việc xảy ra tại thành phố Hyderabad, bang Telangana hồi tuần trước.

Thi thể bị đốt của cô gái được tìm thấy gần một hầm đường bộ hôm 27/11. Vụ việc khiến dư luận Ấn Độ sôi sục, các cuộc biểu tình phản đối diễn ra ở nhiều thành phố lớn như Bengaluru và thủ đô New Delhi. Nhiều người biểu tình giăng biểu ngữ đòi áp dụng án tử hình đối với các nghi phạm. Danh tính nạn nhân không được công bố, theo luật Ấn Độ, để bảo vệ các nạn nhân tấn công tình dục.

Prakash Reddy, đại diện cảnh sát khu vực Shamshabad ở Hyderabad, nói, bốn nghi can bị giết “trong khi bắn lại cảnh sát”, khi lực lượng chức năng áp giải họ đến nơi xảy ra án mạng để thực nghiệm hiện trường.

Cảnh sát Reddy nói bốn nghi can có tuổi đời từ 20-26. Hai người trong số này là tài xế xe tải, hai người còn lại chuyên dọn dẹp xe tải. Rạng sáng hôm qua, họ được đưa đến hiện trường để thực nghiệm.

“Một số nghi can đã giật súng từ tay cảnh sát và bắn lại lực lượng chức năng”, cảnh sát Reddy nói. “Để phòng vệ, cảnh sát đã bắn các nghi can này”. Ông cho biết thêm, xe cứu thương đã được điều đến hiện trường nhưng cả bốn nghi can đã chết tại chỗ.

Chưa rõ có bao nhiêu cảnh sát tại hiện trường và bằng cách nào bốn nghi can giành được súng từ cảnh sát.

Nói với truyền hình địa phương, bố cô gái nói hành động của cảnh sát cho thấy “linh hồn của con gái ông sẽ tìm thấy sự thanh thản”.

“Tôi muốn chúc mừng chính quyền Telangana, cảnh sát và những người đã ủng hộ tôi”, ông nói thêm. Chị gái nạn nhân vụ hãm hiếp nói bà tin vụ việc này sẽ ngăn cản những hành vi hãm hiếp trong tương lai. “Kẻ ác đã bị trừng trị. Và tôi cảm thấy rất vui mừng”, bà nói.

Nhưng một số người nói vụ giết nghi can này đã làm dấy lên câu hỏi liệu cảnh sát đã “làm thay công việc của luật pháp”. “Nếu bạn bắn chết họ, vậy thì có tòa án, có cảnh sát, có luật pháp làm gì? Như vậy bạn có thể cầm súng lên và giết bất kỳ ai bạn muốn. Việc đó lẽ ra phải trải qua các tiến trình pháp lý”, Maneka Gandhi, nghị sỹ thuộc đảng cầm quyền Bharatiya Janata Party (BJP.)

Luật sư Karuna Nundy, người có nhiều thời gian làm việc liên quan đến quyền phụ nữ và các vụ hãm hiếp, nói trên mạng xã hội rằng cái chết của bốn nghi can đồng nghĩa vẫn chưa biết liệu họ có phạm tội hay không.

“Giờ đây không ai có thể biết liệu bốn người bị cảnh sát giết vô tội hay không, liệu họ có bị bắt vội vàng hay không. Và liệu có khả năng bốn kẻ hãm hiếp dã man thực sự đang được tự do, sẽ hãm hiếp và giết thêm nhiều phụ nữ nữa không”, bà nói.



Anh Minh