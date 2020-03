Bảo hộ công dân là ưu tiên hàng đầu trước diễn biến dịch Covid-19

Quảng cáo

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định như vậy tại cuộc họp báo thường kỳ chiều qua.

Bà Hằng cho biết, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương liên quan, chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài giao thiệp với các cơ quan chức năng sở tại, đồng thời trực tiếp làm việc với các đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam đề nghị phối hợp chặt chẽ, thường xuyên cung cấp thông tin trong công tác phòng chống dịch và hỗ trợ công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập và du lịch tại nước sở tại, đảm bảo chăm sóc y tế cho những công dân mắc bệnh, hạn chế những vấn đề có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến công dân Việt Nam.

Liên quan tới thông tin phía Hàn Quốc sẽ đưa 3 đội phản ứng nhanh vào Việt Nam để giúp các công dân Hàn Quốc đang bị giám sát y tế, bà Hằng cho biết, các yêu cầu của phía Hàn Quốc do các cơ quan chức năng liên quan của Việt Nam trực tiếp trao đổi và xử lý.

Việt Nam vẫn thường xuyên chia sẻ thông tin và sẵn sàng phối hợp, tạo điều kiện để Hàn Quốc thực hiện bảo hộ công dân trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh và theo quy định của pháp luật Việt Nam cũng như các quy định pháp luật và thực tiễn quốc tế.

Trả lời câu hỏi của phóng viên rằng đội đua Ferrari của Ý khi sang Việt Nam dự giải F1 có phải chịu cách ly y tế hay không, bà Hằng cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu, Việt Nam sẽ thường xuyên theo dõi, phối hợp với các nước liên quan và cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Tổ chức Y tế thế giới (WHO), kịp thời điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch phù hợp, ưu tiên cao nhất là không để dịch lây lan rộng trong cộng đồng và bảo đảm môi trường, điều kiện an ninh, an toàn cao nhất cho khách nước ngoài đến Việt Nam du lịch, làm ăn và tham gia các sự kiện quốc tế tổ chức tại Việt Nam.

Khắp nơi chống dịch

Các ca nhiễm mới ở Trung Quốc được báo cáo là đang giảm, các nhà xưởng dần mở cửa trở lại. Nhưng nhiều quốc gia khắp thế giới đang đối mặt với số ca nhiễm gia tăng, nhiều biện pháp đóng cửa, cấm đi lại, hủy các sự kiện và thiếu nguồn cung hàng hóa.

“Chúng ta đang thấy tình trạng gia tăng nhanh chóng khắp thế giới. Vào điểm này, tôi tin rằng mọi thứ còn tồi tệ hơn nhiều trước khi khá lên”, TS Leana Wen, một giáo sư về y tế cộng đồng tại ĐH George Washington, Mỹ, nhận định.

Hôm qua, Úc thông báo sẽ cấm nhập cảnh những người không phải công dân hay người được cư trú dài hạn ở nước này đến từ Hàn Quốc, sau khi áp lệnh cấm tương tự đối với những người từ Trung Quốc và Iran. Indonesia thông báo hạn chế du khách từ các khu vực cụ thể của Iran, Ý và Hàn Quốc, sau khi cấm người từ Trung Quốc. UAE cảnh báo người dân không ra nước ngoài, nếu không sẽ bị cách ly sau khi trở về.

Ý đóng cửa tất cả trường học và cấm khán giả xem thi đấu thể thao. Ả-rập Xê-út cấm công dân đến các thánh địa Hồi giáo. Tại Mỹ, nơi đã có 11 người chết và hơn 150 người nhiễm Covid-19, hàng trăm người đang phải tự cách ly do liên quan đến các ca nhiễm ở ngoại ô New York.

Hàn Quốc hôm qua thông báo các biện pháp kiểm soát chặt chẽ khẩu trang, cấm xuất khẩu mặt hàng này và mỗi người chỉ được phép mua 2 cái mỗi tuần.

Dù Trung Quốc ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều so với những ngày trước đây, một thông tin đáng ngại vừa nổi lên là trường hợp người đàn ông 36 tuổi ở Vũ Hán vừa thiệt mạng 5 ngày sau khi được ra viện vì đã điều trị xong Covid-19. Nguyên nhân tử vong được xác định là suy hô hấp do Covid-19.

Chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến vào tháng 4 cũng đã bị hoãn khi cả hai nước đang bận đối phó dịch.

Bình Giang