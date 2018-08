Bị tước đặc quyền an ninh, cựu Giám đốc CIA doạ kiện Tổng thống Trump

Theo tờ Independent, việc Tổng thống Mỹ Trump quyết định tước đặc quyền an ninh của ông John Brennan đã khiến cựu Giám đốc CIA cùng nhiều cựu quan chức tình báo khác lên tiếng bày tỏ sự tức giận.

“Đây là bằng chứng cho thấy nếu bạn vượt mặt ông Trump, ông ấy sẽ dùng bất cứ công cụ nào có thể để trừng phạt bạn”, cựu Giám đốc Brennan nói trên chương trình “Meet the Press” của NBC.

Brennan gọi động thái này là ví dụ về cách sử dụng quyền lực "cực kì sai lầm" của ông Trump.

“Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn cản việc tương tự xảy ra trong tương lai. Nếu điều ấy đồng nghĩa với việc phải ra toà, thì tôi cũng sẽ làm”, ông Brennan nói.

Cuối tuần trước, trong một bài báo trên tờ The New York Times, cựu Giám đốc CIA nhận định việc Tổng thống Trump liên tục bác bỏ thông đồng với Nga về cáo buộc can thiệp cuộc bầu cử năm 2016 là “vô nghĩa”.

Đáp lại, ông Trump và Nhà Trắng mô tả cựu Giám đốc CIA là một “kẻ dối trá”.

Trong khi nhiều người thuộc cộng đồng tình báo bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Brennan, thì một số quan chức khác cảnh báo sự leo thang căng thẳng giữa ông Brennan với Tổng thống Trump có thể trở thành “một vấn đề”.

“John Brennan và lời nói của ông ấy đã trở thành một vấn đề”, cựu Giám đốc tình báo quốc gia James Clapper nhận định. “Brennan là người có xu hướng nói thẳng những gì ông ấy nghĩ trong đầu.”

Tổng thống Trump hôm 15/8 tuyên bố tước đặc quyền an ninh của Brennan, đồng nghĩa với việc ông này không còn có thể tiếp cận với thông tin tuyệt mật của chính phủ.

Trong thông báo do Nhà Trắng đưa ra, Tổng thống Trump lên án cựu Giám đốc CIA lợi dụng chức vụ với quyền tiếp cận thông tin nhạy cảm để đưa ra cáo buộc vô căn cứ về chính phủ của ông trên internet và truyền hình. Nhà Trắng đồng thời cảnh báo 8 quan chức khác có nguy cơ bị mất quyền miễn trừ an ninh, bao gồm cựu Giám đốc tình báo quốc gia James Clapper và cựu Giám đốc Cục Điều tra liên bang James Comey.

Minh Hạnh

Theo Independent