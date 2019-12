Bloomberg và Trung Hoa

Quảng cáo

Không phải vì mang tiếng chơi trội do đăng ký muộn và cũng chẳng phải cậy có 58 tỷ USD mà vì Michael Bloomberg thân với Trung Quốc. Tỷ phú 77 tuổi bất đắc dĩ thành hàn thử biểu đo cảm xúc Trung Quốc ở xã hội Mỹ hiện tồn.Trong số các lý do được viện dẫn để tin chắc đối đầu thắng lợi với đương kim tổng thống Donald Trump, Bloomberg có vẻ đắc chí với cái nhìn về TQ. Ông ủng hộ TQ một cách kinh ngạc, nhất là từ khi nước này trắng trợn thực hiện chính sách đường lưỡi bò độc chiếm hầu hết Biển Đông.Động thái mới nhất của ông là tuyên bố tạo lập một diễn đàn kinh tế thế giới đặt ở Bắc Kinh không thua kém diễn đàn Davos toàn cầu. Ngay trước khi tuyên bố tranh cử tổng thống, ông cùng TQ khai trương sự kiện kéo dài hai ngày, 21 và 22/11, tại Bắc Kinh với sự góp vui của tỷ phủ Bill Gates và 500 yếu nhân.Trùm truyền thông Bloomberg nhiệt thành chống chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đang hồi gay cấn. Ông coi mức thuế 10-25% mà chính quyền Trump áp lên gần 500 tỷ USD hàng hoá từ TQ như “giết chết việc làm ở Mỹ, gây thui chột sáng kiến và làm căng thẳng các quan hệ của Mỹ trên toàn cầu”.Báo chí Mỹ còn moi nhiều bằng chứng Bloomberg thiên vị có hệ thống với TQ bất chấp nước này ngày càng hung hăng ở Biển Đông. Chẳng hạn, năm 2013, một tờ của tập đoàn Bloomberg bỗng gỡ loạt bài phanh phui vụ tham nhũng động trời liên quan đến lãnh đạo cấp cao TQ. Một số phóng viên và biên tập viên phải bỏ việc ở nơi béo bở Bloomberg News để phản đối cái được cho là kỳ quặc này.Báo Washington Post còn chỉ ra những cổ súy khó hiểu khác của người đàn ông gốc Do Thái. Từ 1/4/2019, Bloomberg cho khởi động một kế hoạch 20 tháng trực tiếp giúp 364 công ty TQ, trong đó có 159 công ty của nhà nước, để có thể bơm 150 tỷ USD vào chợ chứng khoán TQ. Kế hoạch kỳ vọng giúp cường quốc thứ hai thế giới đối phó với suy giảm tài khoản vãng lai bất chấp nó gây hại cho các nhà đầu tư Mỹ.Nhiều nhà phân tích cho rằng Bloomberg đã đọc sai bản chất và tham vọng của “giấc mộng Trung Hoa” đầy nghi ngại. Niềm tin của ông bị bảo có nguy cơ tàn phá an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ. Bởi thế không ngạc nhiên khi truyền thông Mỹ gần đây chung nhận định tỷ phú giàu thứ 14 thế giới không thể đại diện cho một nước Mỹ chưa bao giờ coi TQ như “một thách thức hiện hữu” như hiện giờ.

Hoàng Quốc Dũng